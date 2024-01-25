台股忙攻萬八 官股行庫卻先閃 倒貨台積電第一 加碼5檔ETF

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【旺得富理財網 王順泉】美股S&P 500、費半指數連4天改寫歷史新高，多頭氣勢如虹，台股今天盤中也突破萬8大關，最大權值股台積電一度大漲15元，來到642元，距離2022年初創下的歷史高點688元已經不遠。外資對台股連4買，累計達1287億元，對台積電則為連5買，累計15萬9261張。

台積電18日法說會爆出利多，外資19日起瘋狂加碼，不過，8大官股行庫卻逢高減碼，對台積電連5賣，累計2.2萬張，金額高達138億元，以近5日賣超金額來說，高居上市櫃個股之冠。

法人表示，元月中旬台股面臨回檔危機，一度跌破季線，所幸台積電法說一舉扭轉多空，成為台股希望，加上輝達執行長再度訪台，AI概念股漲勢再起，買盤由半導體族群一路擴散至組裝、散熱、機殼、零組件等AI族群，電子股重返主流地位。

不過，春節長假將近，官股行庫操作趨向保守。觀察8大官股行庫近5日減碼個股，金額排行前10名，除了第一名台積電，接下來依序為緯創、0050、聯發科、日月光投控、技嘉、群創、世芯-KY、玉晶光、奇鋐。顯示8大官股對於半導體、AI等熱門股，採取逢高出脫立場。

至於8大官股行庫近5日加碼個股，金額排行前10名依序為：創意、國泰20年美債、群益ESG投等債20+、元大美債20年、聚陽、啟碁、長榮航、宏碁、復華台灣科技優息、群益台灣精選高息。其中，債券ETF及高股息ETF就佔了5檔，也可看出官股行庫保守的操作態度。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。