台灣工具機暨零組件公會：持續宣導會員廠商配合國際出口管制

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政府配合美國對俄羅斯經濟制裁政策，2023年初禁止台灣工具機銷往俄羅斯及白俄羅斯，業界反應不一。台灣工具機暨零組件公會25日聲明，近日媒體刊載台灣工具機業者對俄羅斯出口管制一事，工具機公會在烏俄戰爭開始，長期關注事件發展，持續宣導會員廠商配合國際貿易署相關之國際出口管制規範。

工具機公會聲明指出，1. 「瓦聖納協定」與國際貿易署審查戰略性高科技貨品出口管制是本會(台灣工具機暨零組件工業同業公會，TMBA)會員的作業原則。

2. 本會持續依照國際貿易署公告，並要求會員遵守「戰略性高科技貨品」(SHTC)及「輸往俄羅斯高科技貨品清單」等相關管制措施，同時告知會會員廠商積極參與相關說明會、提醒務必注意及配合相關市場之出口限制，以避免牴觸國際規範，並為會員提供必要的協助與服務。

3. 宣導會員廠商嚴加約束經銷商或代理商之銷售行為，務必配合國際出口管制規範並落實最終銷貨地點與用途之確認，請經銷商或代理商切勿直接或間接將工具機或相關零組件產品出貨至出口管制地區。

4. 呼籲工具機整機產品或相關零組件產品雖不一定是出口管制項目，但出貨地點係屬出口管制地區時，會員廠商應立即停止提供整機產品銷售及相關零組件的買賣與售後服務，以避免因終端客戶用途不明或被不當使用而誤觸國際出口管制措施。

5. 為了讓廠商掌握出口貨品流向，本會多數廠商已有共識，並與經濟部討論積極因應作法，不排除以技術掌握機台流向的可能性，避免設備因流向無法掌握而牴觸國際規範。

6. 台灣為出口導向，地緣政治與戰爭頻仍嚴重戕害全球經濟，期盼俄烏戰爭、以巴戰亂早日落幕，惟有穩定的區域政治，才能促進經貿秩序恢復常態。