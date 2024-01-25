《國際金融》防範銀行擠兌 傳ECB有意監控社群媒體

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

【時報編譯張朝欽綜合外電報導】據匿名的銀行業高層透露，歐洲央行已要求一些銀行密切監控社群媒體上的活動，以提早發現可能導致存款擠兌的情緒惡化。據了解，自去年3月矽谷銀行和瑞士信貸發生倒閉後，歐洲監管機構開始加強了對銀行流動性的審查。

如果銀行儲戶同時一起急著提取存款，銀行可能會陷入財務困境。2022年10月，一名記者在社群媒體上發文稱：「一家大型國際投資銀行瀕臨破產」，引發瑞信的擠兌風暴，客戶在第四季末前提取了超過1000億瑞士法郎(約1160億美元)的現金。

歐洲銀行業管理局在去年3月呼籲相關監管部門，評估包括社群媒體的風險，這些風險可能「導致該機構的公眾觀感和聲譽惡化」。

據了解，為了回應歐洲央行最新的要求，一家歐洲銀行已經安排了一個團隊，針對銀行財務部門發出大量負面發文，而該團隊將反過來評估存款所受到的影響。

據相關人士表示，儘管早期發現可能仍無法阻止銀行擠兌，但監管單位和銀行都希望能避免措手不及的狀況。

歐洲央行在去年11月曾指出：「社群媒體讓資訊傳播得更快，但也可能引發或擴大衝擊力道」。

在最近幾個月，歐洲央行還加大了對銀行流動性報告的審查力度，審查頻率從每個月調整至每周。

瑞士當局和銀行機構也在去年底討論新措施，包括希望大筆的提款能在較長的時間錯開進行。

美國最高銀行監管機構在上周表示，應該要求大型銀行提出證明，它們能夠在「超短期」時間內快速獲得資金。

位於瑞士的金融穩定委員會(Financial Stability Board)是一個監測全球金融體系的國際機構，本周稍早表示，委員會正在研究存款動態的變化，以及社群媒體的角色。