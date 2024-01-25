蘋果Vision Pro預售火爆、iPad推新鍵盤 新日興飆漲停

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蘋果Vision Pro預售異常火爆，加上有消息指出最新款iPad系列將推出新巧控鍵盤，作為兩樣產品的主要供應鏈，外界看好軸承廠新日興今年營運有望大進補。新日興今（25）日股價跳空開出，一度亮燈漲停139.5元，突破近一個月以來的整理區；同為軸承廠的兆利、富世達也受惠於陸系手機廠將推出新摺疊機，一度勁揚逾半根漲停板。

蘋果Vision Pro於19日正式在美國地區開啟預售，官網開啓預售5分鐘服務器就被擠爆，18分鐘後宣佈庫存告罄，2小時後發貨日期便已排到3月份甚至4月份，在中國甚至出現高達9萬人民幣（近新台幣40萬）的炒作價。法人先前指出，新日興已切入Vision Pro供應鏈，雖然初期僅交單體零件，貢獻估計不大，不過蘋果宣布後續將推出平價版產品，有望為其進一步打開市場。

另外，先前也傳出今年新一代的iPad Pro將會大幅度升級，不僅將配置OLED螢幕、M3 晶片，還會有全新設計的巧控鍵盤。根據了解，2020年推出的 iPad 首款鍵盤軸承就是由新日興供應，因此法人點名全新設計iPad鍵盤可望繼續由新日興操刀，將為其上半年營運挹注動能。

新日興股價於去年12月底進入整理，今日帶量上攻，早盤以上漲5元、報132.5元跳空開出，一舉突破近一個月以來的整理區，且一度於盤中飆上漲停139.元，後續雖漲停打開，仍大漲逾9%，力拚挑戰前高，日K連3紅。

同為軸承廠的兆利、富世達也不落人後，市場推測陸系手機廠有望在今年陸續推出全新摺疊機，法人看好在新產品效益加持下，富世達第1季合併營收有望再創新高、兆利也可望有顯著的年增表現。兆利一度出量勁揚逾6%至 221.5元；富世達以平盤開出，隨後一路走高，高點站上529元，大漲逾7%，再創掛牌以來新高價。