萬八有影 外資翻多訊號來了！分析師曝選股主軸

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【旺得富理財網 李宗莉】台積電在美ADR續漲2%，台股夜盤指數更一舉大漲116點，台股今（25）日將正式挑戰萬八關卡。分析師指出，外資期貨避險空單降至2個月新低，加上連續買超台股現貨逾1200億元，態度全面翻多，若從類股來看，美股以費半的AI晶片領漲，目前毫無減速跡象，建議選股續抱科技為主軸。

亨達投顧分析師邱鼎泰表示，AI晶片是美股最強族群，而今年來全球股市牛氣沖天，僅陸股一蹶不振，但情況在過去2日反轉，除傳出擬設8.8兆元台幣的國安基金護盤，人行更宣布降準2碼，官方強力救市。

但以全球股市的大方向來看，目前美股估值最高，陸股則因股市不斷探低，估值相對低，若全球資金續往美股去，就是以科技股為主，若是往陸股跑，資金非常有可能是在非電子，認為股市今年持續多頭無庸置疑，但要留意中國救市後，是否出現結構性轉變。

另有分析師指出，外資不僅自18日台積電法說後，在現貨累計買超台股1203億元，在期貨市場也翻多積極回補空單，外資在期貨市場的未平倉空單，已由12日的2.6萬口，至24日大降至483口，寫近2個月新低，外資不再透過期貨避險，顯示態度已由保守猶豫，轉爲全面翻多。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。