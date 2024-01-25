讓乏味設計課程變有趣 元智陳彥彰老師以音樂啟發學生創意

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元智大學資訊傳播學系助理教授陳彥彰以獨特而創新的教學風格，成功地將原本枯燥乏味的設計概論課程，轉化成一場充滿活力與創意的學習饗宴。憑藉在廣告行銷業界的豐富經驗，他將課程打造成一家兼具知識深度和趣味性的餐廳，讓學生在學習道路上更有感。

元智資傳系設計概論課程由設計組與科技組混班而成，部分學生具備基礎美術能力，也有完全無法繪畫的學生，陳彥彰深知學生來自不同背景，擁有不同的技能水平，因此提倡「雜學」理念，讓學生在不同領域中尋找靈感，激發潛能。

陳彥彰提到，設計概論課程本身容易讓人感到枯燥，特別是在談論設計史與概述史料論證的部分。以仿造設計史中的情境為例，使知識不再抽象難懂，而是被感受，容易吸收。不僅使課程免於冗長乏味，更讓學生在學習中獲得樂趣。

課堂中，陳彥彰邀請希克利音樂總監林芳妤共同教授『看見聲音，畫出音樂，來「音」的！』課程，以音樂風格與節奏啟發聯覺設計思考，林芳妤藉由彈奏不同風格音樂，讓學生畫出情境與創作，期許成為孟菲斯聯覺設計創作大師！

同時，也邀請台灣微縮藝術家鄭鴻展設計師以『微縮藝術，線條藝術，用「縮」的！』為主題，將柬埔寨事件作品與同學分享，將時事與藝術結合，使學生更深入理解線條在設計中的重要性。

陳彥彰的創新教學方式得到元智大學創新教學優等獎，他的教學風格為資訊傳播學系注入新活力，成功地引領學生走向創意的巔峰，也為學生的未來職涯打下堅實的基石。他認為，傳統的課程內容猶如一道看似乏味的菜色，透過獨到的解決方式，使這道菜不僅味道豐富，更能引發學生濃厚的興趣。