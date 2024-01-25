私立大專校院盼政府全額補助加薪 高教司這樣回應

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配合公務員調薪，國立大學今年度也比照政府作法為教職員工調薪，跟進的私校則可獲教育部補助7成經費，不過有私校希望能全額補助。高教司司長朱俊彰於25日回應，只要預算允許，教育部都會盡量協助。

113年全國大專校院校長會議今日起連續兩天在台中舉行，針對私校希望政府能全額補助教職員工加薪額度，朱俊彰在會前接受媒體聯訪時表示， 在高教深耕計畫等政策中，包含補助各校提供優秀老師彈性薪資，以助私校提升老師的待遇，這也是教育部努力的方向，只要預算情況允許，一定會盡量協助。

至於朱俊彰即將在總統當選人賴清德就任後派駐加拿大溫哥華，媒體問及賴政府的教育政策重點。他說，高教政策必然是延續進行的，而高等教育深耕計畫第二期自去年到2027年共5年，增加新台幣130億元的經費，可見政府對高教資源投入不斷在增加。另就學生方面，則是從2月開始，也會開始執行私校學生學費與大學生住宿費補助、提高大學教師學術研究費15％等、博士生獎助學金計畫等。

朱俊彰也指出，在高教深耕計畫當中，也有鼓勵學校新聘老師、運用經費給予彈性薪資。而教育部「延攬及留住大專校院特殊優秀人才實施彈性薪資方案」，也有補助優秀老師彈性薪資，讓優秀老師薪資與國外學校相當，甚至更高一點。