藥華藥轉上市首日不嗨 仍穩居生技股市值王寶座

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生技類股「市值王」藥華藥今（25）日轉至上市掛牌，帶動證券交所一般板上市家數達到1,000家，並讓上市生技股市值激增、來到6193.1億元。藥華藥今早股價小開高，盤中力守紅盤、最高一度見到325.5元，但對比台股大漲百點的情況來看，藥華藥上市蜜月行情表現卻是略顯沉悶。

藥華藥2023年全年自結營收達51.06億元，比2022年成長77.15%；公司自行研發之長效型干擾素Ropeg（即P1101），是第一個被美國FDA核准用於PV（真性紅血球增多症）之干擾素，目前已取得美國、歐盟、韓國、日本、臺灣、瑞士及以色列等多個國家之PV藥證並上市銷售，而中國、新加坡及馬來西亞的PV藥證則預計將於今年取得。

另外，Ropeg新適應症ET的全球第三期臨床試驗預計在2024年的年底到2025年的年初可完成主要療效指標數據收集，2025年可望開始申請美國及各國藥證，並在2025年的年底到2026年的年初取證，未來有望推升藥華藥之營運成長動能。

不過，藥華藥今日轉上市蜜月行情表現平平，早盤開高後，股價一度翻黑，惟力守平盤企圖明顯，籌碼面上則是出現外資連2日賣超457張。藥華藥24日以小跌0.62%、報320.5元作收，市值為1,090.7億元，由上櫃轉上市之後，藥華藥仍穩居上市櫃生技股市值王寶座。