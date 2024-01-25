陳彥彰獲元智創新教學優等獎 課程調味如創意餐廳

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元智大學資訊傳播學系老師陳彥彰，近日將課程打造成一家兼具知識深度和趣味性的餐廳，讓學生在學習道路上更有感，也獲得元智大學創新教學優等獎。

元智資傳系設計概論課程由設計組與科技組混班而成，部分學生具備基礎美術能力，也有完全無法繪畫的學生，陳彥彰希望發揮平均的力量，不涉及過多技巧，他深知學生來自不同背景，擁有不同的技能水平，因此提倡「雜學」理念，讓學生在不同領域中尋找靈感，激發潛能。

陳彥彰表示，設計概論課程本身容易讓人感到枯燥，特別是在談論設計史與概述史料論證的部分。他以長期在廣告行銷界的經驗設計課程，以仿造設計史中的情境為例，使知識不再抽象難懂，而是被感受，容易吸收。

課堂中，陳彥彰也邀請希克利音樂總監林芳妤共同教授『看見聲音，畫出音樂，來「音」的！』課程，以音樂風格與節奏啟發聯覺設計思考，由林芳妤彈奏不同風格音樂，讓學生畫出情境與創作；也邀請台灣微縮藝術家鄭鴻展設計師以『微縮藝術，線條藝術，用「縮」的！』為主題，將柬埔寨事件作品與同學分享，將時事與藝術結合，使學生更深入理解線條在設計中的重要性。

此外，陳彥彰也邀請台灣廣告導演李修甫，以拆解故事結構方法，講述符號生成創意亮點。陳彥彰表示，講故事的力量在傳播上非常有力道且重要，透過導演豐富的廣告影像作品，讓學生理解音樂與影像如何結合的更有張力，李修甫也於課堂中傳授『摩斯方塊思考法』，延伸創意至無限的思考方式，讓學生在短時間腦力爆發。

陳彥彰表示，傳統的課程內容猶如一道看似乏味的菜色，透過獨特的調味，使這道菜不僅味道豐富，更能引發學生濃厚的興趣。