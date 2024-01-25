聯發科法說前 外資先畫4重點

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【時報記者王逸芯台北報導】聯發科(2454)即將在1月31日舉辦法人說明會，成為半導體重要指標，美系外資出具最新研究報告，認為高端智慧型手機晶片將扮演聯發科2024年重要營運成長動能，預估年營收將成長15~20%，另外，針對即將登場的法說，美系外資也先點出四大關鍵，現階段維持聯發科加碼評等、目標價1288元。

美系外資表示，預計聯發科第一季營收將季減少5%，毛利率將下滑到46%。大陸2023年智慧型手機通路庫存約8週，因此，今年上半年通路連鎖店再度進入去庫存模式，確實也看到一些重複下單的情況，也使得聯發科得5G SoC(系統單晶片)出現取消訂單狀況，故推估聯發科第一季智慧型手機SoC出貨量相較去年第四季可能會下滑。在利潤部分，考慮到舊晶片庫存的清理，聯發科應該會繼續回撥存貨損失，以維持毛利率。

看好聯發科在高端智慧型手機市場的佔有率將持續成長(例如天璣9300)，將扮演2024年的主要成長動力，而AI智慧機的主要換機週期最快可能在2024年底到來，整體來說，預估聯發科2024年營收成長15~20%。至於華為重返智慧型手機市場，美系外資表示，該事件對於聯發科應該不至於產生重大影響，主要是因中芯國際14/7奈米FinFET產能有限，2024年只能為華為生產約3500萬顆5G SoC，估計聯發科的客戶總共可能會讓出500~1000萬支的出貨量給華為，這將佔聯發科5G SoC總出貨量約5%左右。另外，生成式人工智慧功能和3奈米製程應該是聯發科讓客戶產品更優於華為的差異化優勢。

聯發科將在1月31日召開法人說明會，除公布去年第四季、2023年財報表現外，對於2024年第一季財測以及營運展望等也會做出詳盡說明。美系外資認為，法說會關注議題包括四大領域，第一，聯發科對人工智慧智慧型手機滲透率的看法，以及會在何時將其普及到主流智慧型手機晶片產品上；第二，未來幾年ASIC(客製化晶片)設計發展；第三，聯發科的AI PC產品規劃，是否會適用於WoA和Chromebook；最後，即是2024年後是否會繼續支付特別股利。現階段維持聯發科加碼評等、目標價1288元。