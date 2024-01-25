國際旅客量受衝擊 觀光署長：長榮罷工24小時預告期不夠

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長榮機師醞釀春節罷工，衝擊出國旅遊團。觀光署長周永暉25日受訪時坦言，24小時前預告應變的時間不太夠。他並表示，罷工變數確實對衝國際旅客會有衝擊，就國際旅客量來講，當然希望不要受到影響，如果真的發生將啟動備援計畫把衝擊降低，但還是希望能夠和平落幕。

周永暉表示，長榮航空高階主管和公司很有誠意要化解這次勞資疑義，希望能夠和平落幕，並呼籲後疫情時代，經濟跟觀光發展，都希望有航空公司的協助。

周永暉表示，觀光署也參與交通部的應變小組，希望能夠和平落幕，相關應變措施過去都有相關規定，會按照既定規定來做，但還是不希望他發生，希望最後長榮航空罷工事件能夠更快告一段落，也希望大家能多給正面鼓勵。公司治理部分，要多聽員工意見，有衝突利用正當管道了解，公司經營治理如此，觀光發展也是如此。

針對機師工會預計在罷工前24小時預告是否足夠？周永暉說，現有法律規定，24小時前預告應變時間不太夠，預告期應該要多一點，但有些勞工權益相關法令有規定需要尊重，但可以考慮調整。

周永暉坦言，罷工變數確實對衝國際旅客會有衝擊，但因為航空業都有合作機制，一旦合作機制啟動應該是沒什麼問題，就量來講，當然希望不要受影響，如果真的發生將啟動備援計畫把衝擊降低，仍希望這件事和平落幕，畢竟公司治理在開春希望一切平順，公司如此想，員工應該也是如此想。