中國全國首例 下班後在社媒與客戶溝通屬加班

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

陸媒報導，北京法院判決一名僱員下班後在社交媒體與客戶及同事溝通屬加班，可獲得人民幣3萬元（下同，約新台幣13.2萬元）加班費，成為中國全國僱員下班後在社交媒體回覆工作而獲得加班費的案件。

北京日報23日報導，在今年北京市高級人民法院工作報告，提到一起利用微信等社交媒體工作產生的「隱形加班」案件。該案是中國全國首例在裁判文書中明確「隱形加班」問題的案件。

報導表示，針對網路時代「隱形加班」現象，法院將下班後利用微信付出實質性勞動依法認定為加班，保障了勞動者的「離線休息權」。

報導指，該宗案件中的勞動者李某，起訴公司向其支付2019年12月21日至2020年12月11日的加班費。李某認為的加班是他下班後，在微信等社交媒體中與客戶或同事溝通交流付出的勞動。但公司卻認為這不屬於加班。

北京市第三中級人民法院審理後認為，李某在部分工作日下班時間及休息日利用社交媒體工作，已經超出了簡單溝通的範疇，該工作具有周期性和固定性的特點，有別於臨時性、偶發性的一般溝通，體現了用人單位管理用工的特點，應當屬於加班，判決該公司向李某支付加班費3萬元。

報導形容，該案判決創造性地提出「提供工作實質性」原則和「占用時間明顯性」原則，作為對「隱形加班」問題的認定標準，順應了數位時代勞動形態的變化趨勢，切實保護勞動者的合法權益，入選「新時代推動法治進程2023年度十大案件」候選案例。