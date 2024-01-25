存股族元月領紅包 4檔ETF漲逾10％ 唯一打敗大盤是「它」

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【旺得富理財網 李宗莉】台股萬八近在眼前，統計大盤從2023年10月31日以來，從16001.27點上漲至24日收盤17875.83點，期間上漲1874.56點，漲幅11.72%，推升市值型ETF表現，統計包括00923、00922、006208、0050等4檔規模逾50億元的ETF，期間漲幅都逾10%，其中00923更以13.04%漲幅稱冠，成唯一績效打敗大盤者。

群益投信表示，台股ETF波動度相對個股與大盤來的低，是穩健型投資人長期穩健投資的好選擇。而市值型最大特色就是跟大盤走勢亦步亦趨，所以只要預測大盤的走勢，就可以作為市值型ETF的投資參考，建議投資大型龍頭公司為主，較能兼顧收益及波動，若加上符合全球減碳投資趨勢所及的低碳ESG題材，因低碳已成投資顯學，預期資金流入幅度擴大，後市可期。

群益台ESG低碳50ETF經理人洪祥益表示，近期龍頭股成為引領盤勢的主力，ESG永續經營能力越好的龍頭企業越能吸引外資，對台股至關重要的半導體景氣將走出谷底，建議可以受惠於全球減碳、綠色供應鏈趨勢，又擁外資回補偏好特性的ESG低碳的台股ETF，來為未來可期的上漲行情超前部署。

國泰台灣領袖50 ETF基金經理人蘇鼎宇則認為，投資人可透過「含積量」高的市值型ETF，跟上這波漲升趨勢。

如00922第1大持股即為台積電，占比約3成，其他主要成分股包含聯發科、鴻海、廣達等大型權值股，以及2成的金融股與部分傳產，既能分散風險，亦不會錯過台股輪動行情。

綜合來看，本次台積電法說等同宣告電子產業全面復甦，法人建議，若看好台股長期動能，投資人可布局含積量高、價格親民、產業分散的市值型ETF手，且若透過定期定額持續買進，不論幫自己存退休金或替小孩準備第一桶金，都很合適。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。