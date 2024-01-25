元智大學創新教學 資傳科技跨音樂、史料論證

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廣告行銷業的豐富經驗，成為元智大學資訊傳播學系老師陳彥彰在課堂上的強項。元智大學25日表示，獲頒元智大學創新教學優等獎的陳彥彰老師，獨特創新教學風格，成功地將原本枯燥乏味的設計概論課程，轉化成一場充滿活力與創意的學習饗宴。

元智資傳系設計概論課程，由設計組與科技組混班而成，部分學生具備基礎美術能力，也有完全無法繪畫的學生，陳彥彰了解學生來自不同背景，因此在課程設計上提倡「雜學」理念，讓學生在不同領域中尋找靈感，激發潛能。

陳彥彰提到，設計概論課程本身容易讓人感到枯燥，特別是在談論設計史與概述史料論證的部分。以仿造設計史中的情境為例，使知識不再抽象難懂，而是被感受，容易吸收。舉例說，陳彥彰邀請希克利音樂總監林芳妤共同授課『看見聲音，畫出音樂，來「音」的！』課程，以音樂風格與節奏啟發聯覺設計思考，林總監藉由彈奏不同風格音樂，讓學生畫出情境與創作，期許成為孟菲斯聯覺設計創作大師。

台灣微縮藝術家鄭鴻展則以『微縮藝術，線條藝術，用「縮」的！』為主題，將柬埔寨事件作品與同學分享，將時事與藝術結合，使學生更深入理解線條在設計中的重要性。而陳彥彰專長的廣告業，也有台灣廣告導演李修甫力助參與課程，以拆解故事結構方法，講述符號生成創意亮點，同時傳授『摩斯方塊思考法』，延伸創意至無限的思考方式，讓學生在短時間腦力爆發。