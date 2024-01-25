名律師變詐團軍師！ACE虛幣詐騙案 王晨桓收押 住處搜出近5千萬現金

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【中國時報 高鈞麟 、 陳志賢 、 池宗玲】名列國內前三大的「ACE王牌交易所」創辦人潘奕彰，涉嫌勾結虛擬貨幣詐騙集團，吸金洗錢數億元，檢警日前聲押禁見潘奕彰、共犯林耿宏7人獲准，23日展開第二波偵查行動，約談涉嫌洗錢的ACE王牌集團總裁、建業法律事務所所長王晨桓等5人到案，在王的住處查扣近5,000萬現金。檢察官24日複訊後認為王晨桓5人均罪嫌重大，且有滅證、逃亡及反覆實施之虞，聲押禁見王晨桓5人。北院開庭後，王晨桓、林淑芬、謝詩瑩3人均羈押禁見；高偉倫、李琳達迄截稿為止仍在開庭中。

諷刺的是，檢警首波查緝行動，逮捕潘奕彰後，王晨桓曾以負責人身分道歉與潘切割。王昨日遭逮後，建業法律事務所顧問余佳璋表示，事務所有發聲明，其他部分他不清楚，建業法律事務所火速撤換所長，並發聲明澄清：「王晨桓律師個人對外投資事務，與本所無涉。」

以直銷商林耿宏為首的詐騙吸金集團與潘奕彰合謀，誘使被害人投資MOCT、NFTC、BNAT等虛擬幣，誆稱可迅速致富，當被害人要求出金，詐團成員以繳納保證金等理由拖延拒絕，導致被害人血本無歸，本月初林、潘等人被拘提到案，已遭羈押禁見。

潘奕彰是國內幣圈大咖，過去曾在KPMG任職，擁有豐富輔導新創的經驗，涉詐遭押消息一出，震撼幣圈。ACE交易所總裁王晨桓發聲明指出，「潘奕彰先生早已非ACE交易所經營團隊成員，ACE全力配合查緝。」意圖切割與潘奕彰的關係。

檢警循線追查，發現王晨桓擔任詐團軍師，林男將2000多萬元贓款轉入王的帳戶，王再轉入ACE交易所帳戶，涉有協助洗錢嫌疑。檢警23日第二波查緝，兵分10路，分赴雙北市及宜蘭搜索，拘提王晨桓等5人到案，依涉詐欺、洗錢防制法、銀行法等罪嫌送辦，北檢複訊後向法院聲押禁見5人。

檢警在王住處搜出現金4,900多萬元，查扣林耿宏以不法所得購入贈與地下情人的超跑麥拉倫720S。檢警另查出，謝姓母女提供處所供詐團使用，檢警在屋內起出現金1700萬及內含各類虛擬貨幣1.8億冷錢包。總計2波查緝行動已查扣現金1.8億、虛擬幣2.9億元，合計4.7億，並查扣嫌犯名下轎車2部，將依司法程序處理沒入及拍賣。