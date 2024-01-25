陸股抄底vs日股該拋？謝金河點評兩大亞股：真牛市在路上

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【旺得富理財網 李宗莉】大陸跟日本是亞洲兩大重點股市，但今年以來表現背道而馳，形成鮮明對比，雖陸港股受惠救市政策出台，昨（24）日急拉尾盤，但財信傳媒董事長謝金河提醒，因為陸採集權體制，1個人拍板雖較有效率，但若找錯藥方恐讓問題擴大；至於日股則因大多數日本的投資人，仍不信會大漲，續處半信半疑階段，不僅牛市行情尚未結束，今年挑戰34年來新高，改寫1989年年底的38,957點機率大。

謝金河以「日本股市大漲，中國投資人半信半疑！」為題在臉書發文，指出過去30年，中國經濟奔馳成了新常態，中國人自認是強國，大家朗朗上口的說：風口上的豬也會飛！現在風停了，豬也摔死了。

今年日本股市大漲，中國股市卻大跌，對中國投資人來說是不可思議的事！因為過去30年，中國經濟蒸蒸日上，日本卻陷入失落30年窘境。

最近很多人在討論中國會不會重蹈日本覆轍？很多學者說不會！因為中國是集權體制，一個人拍板比較有效率，但反向來說，該倒不能倒，可能找錯藥方，讓問題更嚴重。

中國投資人正熱烈討論這一波日本股市大漲，到底是真牛市？還是假牛市？因為中國經濟成長率還有5%，比起日本的低成長強太多，但為什麼中國股市跌不停，中國股市跌到頭皮發麻？

最明顯的是，中國電動車已侵門踏戶，進軍日本市場，但最近中國新能源車企股價慘跌，而日本汽車股卻大漲，尤其是Toyota站上3,000日圓的高價。

這一波日本股市大漲以1989年泡沫經濟調整最慘烈的銀行，証券股表現最出色，像東京三菱UFJ、瑞穗控股、住友三井銀行都漲好幾倍，大和、野村等證券公司股價也大漲。這些30年前最慘的慘業，現在都大翻身。

日本具有代表性的大企業，如Sony、三菱重工、五大商社、三大航商，多數半導體股都大漲。

謝金河表示，上個月參訪信越，那時市值約9.5兆日圓，如今到11.7兆日圓；Fanuc當時股價約3,900日圓，如今在4,300日圓以上，都有相當大的漲幅。

這一次日經指數已經來到36,984.51，看起來今年挑戰1989年12月29日的38,957機率很大！到目前為止，大多數日本人都不相信日本股市會大漲，中國人更不相信，可以看出這一波日本股市大漲，仍然處在半信半疑階段。