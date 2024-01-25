春節期間金融服務不打烊 金管會祭四大穩定整備措施

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農曆春節將至，今年春節假期長達7天，金管會25日表示，為滿足春節期間社會大眾及企業對於提領現金、刷卡消費、諮詢保險及投資海外證券、期貨等金融服務需求，以及提高民眾防範詐騙意識，金管會已採取四大措施，以確保金融服務能持續穩定順暢運作。

措施一、金融服務不中斷：在春節期間各項金融機構及周邊單位將持續提供多項服務，包括電子銀行、信用卡及電子支付、ATM領鈔，以及投資海外證券、保險業務公司諮詢專線等均保持順暢運作，並提供24小時客服專線。

另鑒於春節前及春節期間資金及支付等需求量較大，各金融機構應確保臨櫃及各種線上金融服務交易量增加時，相關系統能有充分資源足以確保交易順暢，辦理跨行支付業務之金融機構並應事先提存足夠跨行業務基金，以避免發生因業務基金餘額不足而交易失敗情事。

措施二、資安防護不疏漏：各金融機構資安長於連續假期前督導確認各資安監控設備之有效性，以確保發生系統異常時可及時告警，並確認系統相關人員溝通管道暢通，以利緊急聯繫應處。

金管會表示，各金融機構應於事前、事中及事後強化相關資訊安全防護措施，避免駭客攻擊事件，包括原則禁止遠端連線、強化資訊安全監控、落實應變與通報程序，並加強交易及客戶驗證機制，及應參考金融資安資訊分享與分析中心(F-ISAC)所分享之資安威脅修補建議，落實各項資安控管作業，若有網路攻擊情資等，應即通報予F-ISAC，在第一時間掌握正確情資，分享予其他金融機構，以發揮資安聯防功能。

金管會也要求金融業者於連假結束前進行系統測試，以及連續假期結束後第一個營業日提前到班，以確保上班日各項系統服務均正常運作。

措施三、防範詐騙不鬆懈：各金融機構應保持客戶服務管道暢通，加強對客戶宣導，春節期間應提高防詐騙意識，妥善保管存摺、金融卡等金融帳戶資料，個資不外露，以及要求各金融機構之網路銀行及行動銀行之申請約定轉入帳戶頁面，應加註防詐警語，提醒民眾於匯款（轉帳）時，應多一分留意，再次確認是否認識受款人，以避免存款帳戶遭歹徒利用。另要求金融機構強化異常帳戶之監控，以及落實執行臨櫃關懷提問，俾及早發現詐騙案件並提升攔阻成效。

措施四、應變處理不延遲：為利對重大事件進行即時之聯繫及處理，金管會已成立應變小組，持續蒐集國內外輿情並因應情勢，及時決策暨採取相關監理措施，並與各金融機構建立聯繫機制，此外金管會也要求金融機構應落實緊急應變機制及相關通報程序，並視春節連續假期之需求妥適規劃應變及客服人力，以確保能及時回應與協助客戶相關服務需求。