《觀光股》台北艾麗酒店10周年 加入希爾頓格芮精選酒店

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【時報記者林資傑台北報導】寒舍(2739)轉投資的台北艾麗酒店今（25）日舉行十周年記者會，宣布結盟希爾頓（Hilton）集團，成為軟性品牌格芮精選酒店（Curio Collection by Hilton）全台首處據點，盼吸引更多外籍商務客，目標2024年平均住房率自80％提升至85％、平均房價自6200元升至6800元。

富邦人壽2008年10月以36.77億元權利金，向國產署標下信義區A10用地50年地上權，基地面積約1928坪，2010年11月動土興建地上22層、地下5層的複合式大樓，其中5樓以上規畫為觀光旅館，由寒舍集團承租、2013年12月底以「寒舍艾麗酒店」開幕迎賓。

寒舍艾麗酒店為寒舍持股29.8％的轉投資公司，每季於業外按持股比例認列損益，去年7月更名為「台北艾麗酒店」。酒店設有235間客房，其中86間可享有台北101美景，並設有大廳酒吧、La Farfalla義式餐廳、4個宴會廳、戶外露天泳池及SPA。

希爾頓集團在全球124個國家地區，擁有22個品牌、逾7400家酒店據點，2014年中推出軟性品牌「格芮精選酒店」，囊括全球一系列獨具特色及個性的四星至五星級酒店，致力為尋求當地特色及真實體驗的賓客服務，目前全球擁有逾135家據點。

隨著疫情趨緩後旅遊需求回溫，台北艾麗酒店2023年營運逐步擺脫疫情衝擊，平均住房率達8成、平均房價達6200元。因應眾多國際酒店品牌陸續進駐信義區，台北艾麗酒店經多次溝通及審慎評估後，決議結盟希爾頓、成為台灣首家格芮精選酒店據點。

目前信義區的指標酒店，包括台北君悅、太子轉投資的台北W、寒舍旗下台北寒舍艾美及台北艾麗酒店。籌備中的酒店包括元利建設位於D7的台北四季酒店、遠雄位於大巨蛋的台北洲際酒店，碩河開發在A7台北天空塔的台北柏悅（Park Hyatt）及安達仕（Andaz）酒店。

台北艾麗酒店創辦人暨董事長賴英里表示，結盟希爾頓集團是非常重要且喜悅的里程碑，更是宣告台北艾麗走向國際的腳步從未停歇，期盼透過結盟國際酒店品牌，吸引更多外籍商務客，目標2024年平均住房率提升至85％、平均房價提升至6800元。