3大交通運具換裝 高雄街道「呱」起小鴨旋風

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知名國際IP「黃色小鴨」將於27日再度降臨高雄愛河灣，而此次更有2隻小鴨帶來雙倍療癒，近期高雄早已「呱」起旋風，無論在水上、路上到處都能看見小鴨的身影。高市府發言人周璟瑜與觀光大使高雄熊聯手宣傳，高雄的計程車、渡輪、輕軌等3大交通運具紛紛換上黃色小鴨塗裝，成為今年高雄燈會最佳行動宣傳舞台。

周璟瑜表示，與高雄熊一同搭乘小鴨渡輪，吹海風賞美景，徜徉旗鼓航線，最適合拍美照留念；小鴨輕軌列車則是在輕軌成圓元旦上路，至今仍是超夯焦點，許多民眾在路上看見小鴨列車，都興奮拍攝並分享；燈會期間，趕行程的民眾則是可以選擇搭乘小鴨計程車。

高市府新聞局長項賓和表示，27日起將有300多輛計程車，搖身一變成為可愛小鴨，穿梭高雄街道巷弄，帶給市民朋友驚喜。而且只要在高雄地區搭乘55688集團台灣大車隊小鴨計程車，就有機會拿到小鴨帽，每輛小鴨計程車限量100頂，邀請大家來看小鴨，一同見證高雄10年來的蛻變與美好。

新聞局說明，市府與高雄捷運公司、高雄市輪船公司、55688集團合作，聯手推出多款小鴨限定運具，邀請全台民眾搭乘小鴨運具逛燈會。高雄輕軌全線通車後，整體運量較去年大幅提升6成，即日起至2月25日試營運期間免費搭乘，還可周周抽智慧型手機。