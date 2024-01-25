《國際金融》陸股孱弱交易淡 亞洲投行薪水大減

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【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】彭博社25日報導，亞洲大多數高級投資銀行家的薪水，已降至近20年來新低，原因是中國大陸和香港股市交易過於清淡，導致這些投行金童少了一大個可以抽取傭金的大餅。

根據了解，除日本以外的亞洲地區，高階銀行家的所有薪水已減至70至80萬美元左右，不只低於行情價100萬美元，也比剛進入2000年千禧年的時候要少很多。有消息傳出，摩根士丹利與瑞銀等投資銀行的董事總經理，2023年甚至還有20%沒有拿到分紅。

彭博社認為，在政治緊張情勢升溫，還有北京政府對民間陸企採取高壓控管下，大陸股市幾乎是一灘死水，交易量急凍。公司行號紛紛勒緊褲帶節省成本，減薪就其中之一的方式。

在券商經紀業務大減之下，包括高盛、摩根大通以及花旗等，過去1年半期間，在亞洲已執行多次裁員計畫。根據彭博社統計，2023年除日本以外的亞股發行量大幅減少30%，相反地，美國反而大增45%。

據悉，美國銀行本周在香港裁掉20幾個投行員工。彭博社去年10月曾報導，瑞銀在亞洲裁了約20名投資銀行家，辦公地點在香港但以陸股為主。摩根大通在剛進入2024年時，也裁撤約30位亞股交易員。

股市交易量清淡，也代表這些外資的薪水跟著一齊縮水。亞洲每家銀行中，只有少數表現特好的員工，年薪可以拿到150萬美元。不過，比2022年還要少20%，若跟2021年相比更是腰斬。

爆料人士說，亞洲地區董事總經理的總薪資下滑20%至25%之間。抽成獎金下降幅度，要比底薪的降幅更大。日本除外的亞洲市場，若當地股市表現很好，主管的薪水可達120至150萬美元之間。

相較於操作陸股的亞洲投行家，若主管業務在澳洲、印度或韓國等，獎金掉的幅度比較小。不過，在外資券商大舉重組下，大部分華爾街的高層都表示，目前交易員拿到的紅利真是少得可憐。