台北市去年房市交易量上漲25.30％ 總額達274.88億元

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最近一期「2023年10月」實價登錄交易件數1055件，較9月漲幅25.30％，另外交易總額274.88億元，較9月漲幅28.34％，而住宅價格指數118.19，較9月上升0.56％，而台北市各行政區10月交易量12行政區皆增加，漲幅最大前三名分別為松山區、內湖區、中山區，較9月分別增加47.17％、37.78％、37.21％

2023年10月實價登錄量價動態，全市交易量共1055件，較9月842件增加213件，漲幅25.30％，較前一年同期762件，漲幅38.45％；交易總額為274.88億元，較9月214.18億元增加60.70億元，漲幅28.34％，較前一年同期190.61億元，漲幅44.21％。

各行政區交易總額依序由大安區43.45億元、中山區39.28億元及信義區37.78億元位居前3名；總額最少為南港區，僅10.88億元，總額最高的大安區與最低的南港區，差約2.99倍；交易總額漲幅最大為信義區，較9月增加108.38％；跌幅最大為南港區，較9月減少14.67％。

地政局表示，從住宅價格指數分析，10月全市、大樓、小宅價格持續走升，公寓價格微幅下跌；觀察全市、大樓、公寓及小宅之月線、季線及半年線趨勢，除了公寓月線下跌外，其餘皆上漲。

其中2023年10月全市住宅價格指數118.19，較9月117.53上升0.56％，較前一年同期115.83上升2.04％，而標準住宅總價1872萬元，標準住宅單價每坪59.63萬元；大樓住宅價格指數123.35，較9月122.41上升0.77％；公寓住宅價格指數111.51，較9月111.80下降0.26％；小宅住宅價格指數111.60，較9月110.81上升0.71％。

地政局指出，另外第3季12行政區皆上升，文山區漲幅最大、士林區漲幅最小，2023年第3季12行政區季指數，相較前季指數皆上升，漲幅最大為文山區1.84％，漲幅最小為士林區1.06％；相較前一年同期，12行政區近1年除士林區下跌外，其餘行政區均呈現上升趨勢，漲幅最大為大同區2.78％，跌幅最大為士林區0.68％。