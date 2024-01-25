首批1年義務役男入伍！ 家屬淚送「他終於長大了」心聲全曝光

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陸軍常備兵第2226梯次役男今天入營，全國共670名役男被徵集，其中，台北市列徵43名役男，是陸軍步兵第206旅，報到後就要搭車到新竹犁頭山營區。特別的是，此梯次是民國94年次、首批1年期義務役男，還有家屬看著小孩上車忍不住落淚，哽咽地說「他終於長大了，很高興，很捨不得也很開心⋯⋯」。

43位役男今早9時前必須到台北市替代役中心報到，有爸爸一早就陪同兒子報到。張爸爸說，兒子剛滿18歲仍是小孩，難免擔心受不住軍中訓練，事前已提醒孩子不要摸魚，確實完成長官交辦的任務，現在軍中管教比較人性化，如果負荷不了，記得向長官報告，不過義務役延為1年訓練較紮實，也很期待他未來的成長。

張爸爸也分享，兒子高職美工科畢業後在刺青店當學徒，現在已經練習得差不多，孩子想著先當完1年兵，趁著每周2日休假回店繼續練習，出營後便能馬上上手刺人工皮，開始賺錢。

徐姓役男表示，他打算高中畢業後就出社會，先當完1年兵，還給國家1年，升大學的同齡人多3年時間磨練，但入伍後月薪約1萬至2萬確實很少，只能維持基本開銷，如果有車貸、學貸「這個月就不用玩了」。

張姓役男則分享，當初知道要當1年兵很驚訝，但既然遇到了要想辦法解決問題，正好他讀高職期間就在準備繼承家業，主要幫忙清點貨物，自評學習得差不多，就趕快入伍，之後的規畫不會因為兵役被卡，倒不會覺得當1年兵很倒霉。

連姓役男說，他原本就讀高職餐飲科，因為正好休學中，就想著先當完兵，再思考就業或復學，人生規畫比較不會被打亂，現在只想著趕快進去、敢快出來。