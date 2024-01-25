淡水魚藏餐廳推14道年菜 1月底前預購享95折優惠

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迎龍年，淡水魚藏餐廳推出14道吉祥開運的年菜料理，31日前預訂並完成付款，即享年菜95折優惠。新北市漁業處表示，農曆新年期間，不妨來一場歲末年終的小旅行，魚藏餐廳位於淡水漁人碼頭內的情人橋及LOVE廣場旁，搭乘淡海輕軌藍海線或公車紅26路線就可以到達，交通十分方便，

淡水區漁會總幹事吳永寬表示，每逢過年準備圍爐料理是一大挑戰，從採買、處理到料理的過程，既費工又費時，魚藏餐廳貼心推出14道精緻年菜，讓民眾輕鬆迎接金龍年－招牌菜「大富大貴佛跳牆」由山珍海味融合出多層口感，其中頂級魚皮是特色，絕對不能錯過；「藥膳十全烏雞湯」由頂級漢方藥材8小時慢火熬製而成，暖心脾胃首選。

「金華干貝鮮雞湯」，雞肉軟嫩不糜，湯頭香甜；「富貴Q彈美財庫」使用國產豬肉製作，搭配獨門醬汁與漢方香料，腿庫肉質Q彈，更象徵一整年的財運節節高升；限量的「野生烏魚子」香氣濃郁飽滿，餘韻繞口；「牛轉乾坤慶豐年」及「吉祥鴻運燒牛腩」讓您過年大轉運，福氣滿滿一整年；還有「晶雞啼鳴囍」、「秘製醬烤豬肋排」、「御膳上湯黃金鮑」、「芙蓉花雕海明蝦」、「手作花枝丸－團圓」及「如意金錢花枝蝦餅」，山珍海味應有盡有。 請洽漁會專線02-28059888訂購。

另外，魚藏餐廳也推出限量100組「龍年組合購」，內含富貴Q彈美財庫、秘製醬烤豬肋排及金華干貝鮮雞湯，象徵一整年財氣匯聚，原價每組3300元，特價3135元，還贈送價值250元的保冷袋。