《經濟》景氣續拚黃藍燈 留意元月行情

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【時報記者葉時安台北報導】以電力解讀景氣狀況，本周公布的2023年12月份EPI電力景氣指數，全國產業高壓以上用電量年增1.61%，為20個月來最大的增幅，電力景氣燈號也亮出2022年10月以來首個代表持平的綠燈，擺脫連五黃藍燈的低迷。國發會周五(1月26日)將發布112年12月份景氣概況，去年11月台灣景氣對策信號綜合判斷分數為20分，月增加4分，燈號再次轉為黃藍燈。展望後市，儘管全球景氣減緩，但內需穩定與庫存去化結束可望帶動出口與投資，預估去年12月景氣燈號可望維持黃藍燈，而留意今年元月選舉後農曆年前的年前效應以及今年2月受到工作天數影響變化。

台灣景氣對策信號綜合判斷分數去年11月為20分，月增加4分，分數為去年9月以來最高，燈號再次轉為黃藍燈，主因去年11月出口、批發業營業額轉 呈正成長，加上零售及餐飲業持續熱絡。9項構成項目中，海關出口值、批發、零售及餐飲業營業額均由藍燈轉呈綠燈，分數各增加2分；其餘7項燈號不變。

景氣指標方面，領先指標不含趨勢指數為97.64，月降0.71%；同時指標不含趨勢指數為100.76，月升1.28%。 領先指標續跌但跌幅縮小，同時指標持續回升，顯示台灣景氣雖仍處低緩狀態，但出現好轉。

去年最後一個月，出口方面，AI等新興應用加速擴展，加上消費性電子產品將邁入年底銷售旺季，可望挹注出口動能，同時全球庫存去化即將結束，相有利台灣出口成長；內需方面，就業情勢仍屬穩定，以及基本工資調升，將提高民眾可支配所得，消費動能可望延續，整體預期去年12月景氣燈號可望維持黃藍燈。