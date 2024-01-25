台經院首度公開中小企業專屬ESG自評工具

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全球進入數位、綠色雙轉型，政策智庫台灣經濟研究院憑藉與中小企業互動近50年的資歷，正式推出適合中小企業的ESG發展階段量測工具，「台經院ESG自評工具（TIER ESG Self-assessment Tool，簡稱TEST） 」，25日在自家舉辦的ESG研討會上首度公開，台灣經濟研究院副院長林欣吾表示，「台經永續學院」同日首度上線，把企業減碳、永續解決方案的相關資訊，全部公開給中小企業使用。

台灣經濟研究院長張建一表示，企業實踐ESG與永續發展，大型業者頂著金管會的公司治理、綠色金融規範，高門檻的要求讓中小企業生畏，中小企業因規模小、資源少，推動ESG、減碳與永續更顯不易，但實際上這已經是企業的生存之戰。

林欣吾指出，臺灣有很多中小企業仰賴出口，隨著國際趨勢聚焦在ESG上，會間接影響到臺灣中小企業在國際供應鏈上的商機，以及銀行提供投融資金的條件，「扼要說，ESG的落實攸關企業經營的資金成本！」

台經院指出，面對國際上永續新典範的發展契機，中小企業也應該要順勢掌握這些契機，包括可以推出品牌產品，直接協助顧客解決極端氣候的問題，或直接打入支持永續產品的顧客群。

「積極進行綠色智慧化的轉型，透過高品質高效能的綠色製程，掌握國際供應鏈永續商機」，林欣吾說，國際市場非常需要具綠色競爭力的綠色製程，這些都是台經院陪跑中小企業落實ESG過程中，估計可以同時創造的新商機。

基於每家中小企業所面臨的產業情境不同，可以採行的策略也不相同，張建一表示，台經院從單純政策智庫也在轉型，協助台灣中小企業朝向綠色轉型，院方已開始與銀行合作，推出「NZTD 中小企業淨零轉型診斷系統」，協助中小企業能在日益重視永續的金融體系下順利掌握資金來源。

同時，台經院推出「ESG自評工具TEST」，協助中小企業自我評估在台灣製造業中的ESG水準，藉著自評結果協助中小企業進一步訂定永續發展策略；台經院也開始提供採購再生能源電力及憑證諮商服務，張建一說，都是希望為中小企業在永續發展上獲得一條龍服務。