陳立委｜挑戰萬九有機會 留意3檔題材股

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美國科技龍頭企業財報如火如荼登場，ASML、IBM等大型企業財報亮眼，投資人對未來經濟展望樂觀，帶動美股輝達、微軟、博通等股價大漲，台積電ADR也上漲2.09％。

上周四（18日）護國神山台積電法說會強調AI在未來的成長力道強勁，帶動台股上演絕地大反攻，台股今日以17,894點紅盤開出，開高走高，盤中數度碰觸到萬八關卡。從技術線型來看，指數已突破前波高點，各均線漸漸地排列整齊向上，只要成交量能同步放大，指數有機會挑戰萬九。

總體經濟來看，雖然聯準會官員表示通膨關鍵數據CPI指數不如預期，降息時間可能會延後執行，但從美股企業財報及台積電法說會中，可以看出AI今年成長強勁，操作上可留意AI Server、CoWoS先進封裝製程、CPO光通訊、IP矽智財、記憶體與散熱等概念股。

只要沒有地緣政治風險干擾，對台股長遠發展仍具信心，操作上建議投資人應優先以基本面佳，且未來有題材的個股來布局，如：

1.飛宏（2457）：111年度全年EPS0.19元，去年前3季累計EPS0.7元，去年全年累計營收較前年同期成長-12.02％。飛宏為電源供應器製造公司，近來年積極發展電動車充電樁產品，三相32A及單相48A壁掛式交流充電樁逐漸打入居家、社區或商場用戶。受惠環境部規劃在未來四年將投入79億元，今年預計有5億元用於補助充電樁，飛宏今年獲利可望成長。

2.倍微（6270）：111年度全年EPS2.31元，去年前3季累計EPS0.94元，去年全年累計營收較前年同期成長-27.18％。倍微為半導體零組件代理銷售公司，受惠車用電子、充電樁訂單持續增加，今年營運可望優於去年，加上2022年現金股利配發率高達90.91％，屬於高殖利率概念股，喜愛高股息的投資人也可留意。

3.東陽（1319）：111年度全年EPS3.64元，去年前3季累計EPS3.76元，去年全年累計營收較前年同期成長12.10％。東陽為車用零件製造大廠，產品包括保險桿、水箱護罩、葉子板、引擎蓋、儀表板等。由於生產品質佳，台灣及北美客戶訂單穩健成長，加上大陸市場的第一汽車及長安汽車等，近期訂單有擴大跡象，未來營運可期。

※本資料由啟發投顧分析師陳立委提供，其內容僅供參考，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。