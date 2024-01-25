《基金》0056連14年填息 今年7天達陣

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【時報記者任珮云台北報導】元大高股息(0056)1月17日除息0.7元，於1月25日僅7個交易日填息，連續填息紀錄進入第14年，持續將高股息成果穩定分享予投資人。本次第一階段收益分配公告至除息當日，參與除息前買進或除息後加碼的買盤踴躍，改寫0056史上第三、第四大單日淨申購金額紀錄，投資人數並突破百萬大關。

據0056每日申購買回清單，1月3日至1月17日累積淨申購144億元，其中16日、17日分別獲39.4億、41.9億淨申購，改寫史上單日第四、第三大單日淨申購金額紀錄；至19日當周，投資人數周增30,194人為歷年第五高，並同步突破百萬大關至102.9萬。

0056於2023年創下含息總報酬58%，為2009年以來表現最佳年度，2023年改為季配後，全年平均13個交易日完成填息，年底成分股調整時實現資本利得充沛，挹注帳上可分配金額，至24日帳上包含股息收入的可分配收益為4.73元，已實現及未實現資本利得為6.59元，除合計金額為高股息ETF前段班，未來淨值若跟隨台股行情成長，收益分配金額亦具備維持穩定增長能力。2024年首次配息僅7個交易日填息，連續填息年數進入第14年，續創高股息ETF新紀錄。

元大投信指出，2024年科技產業以AI、半導體為驅動成長關鍵，晶圓代工龍頭公布第一季毛利率財測大幅優於市場預期，半導體產業景氣持續復甦，0056成分股自臺灣50指數與臺灣中型100指數中挑選，是市場唯一採「預測未來一年現金股息殖利率高低」選股的高股息ETF，現階段持有AI、半導體產業個股比重約49%，成分股具高度獲利成長潛力，有助0056於股息收益之外，未來持續累積並實現資本利得之機會。

據投信投顧公會統計，至2023年底台股季配ETF投資人數達358萬，總檔數19檔不含0056的平均成立年數為2.2年，而0056已成立超過16年，歷經多次市場多空考驗，持續繳出亮眼成績單，除2008年、2010年的配息是累積至次年度發放，2011年至2023年連續13年配息且填息，2024年第一季亦完成填息，提供長期投資人具持續性的收益回報。

元大投信提醒，ETF配息率不代表報酬率，ETF所領到的企業所發放股利，均計算於每日淨值之內，無論是否配出均屬於投資人權益，除息時會將除息金額自ETF淨值扣除，應一併留意淨值之變動，不宜以單次配息率高低推估該ETF未來會維持一樣的配息率，建議以長期配息記錄作為參考標準，更能有效評估ETF配息。