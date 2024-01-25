科技業守護神乖乖 背後故事不乖乖

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

晶圓代工龍頭台積電日前推出限定聯名款「綠色金順乖乖」引發搶購潮，網拍平台溢價販售，一包24元的乖乖轉手價喊到500元，漲了超過20倍，讓人再次見識到乖乖的話題魅力。誕生於1968年的乖乖，伴隨著5、6、7年級一起長大，主題曲「你也乖乖，我也乖乖，乖乖的世界，大家一起來」至今仍深植人心。當年邊吃著零食邊唱主題曲的小朋友們都已步入中年，但「乖乖」卻仍俏皮年輕，甚至吸引科技大廠爭相加持。從製藥廠轉型的乖乖公司，除了品牌策略從不打乖乖牌，背後的家族故事也充滿話題。

「乖乖」如何從零食變成科技業守護神？

乖乖的威力遠近馳名，就連外媒BBC也曾專文報導「乖乖文化」。究竟綠色乖乖能確保機器運作良好的傳奇是怎麼誕生的？

BBC引述前乖乖總經理廖宇綺說明指出，「一切似乎來自某位正在寫論文的台灣研究生，因為他的電腦一直當機（死機）。因此，他認為他的電腦可能需要個護身符。」

由於乖乖的名字有「行為良好」、「好好服從」的意思，綠色則代表「順利通過」，譬如在交通號誌上，綠色便代表通行。廖宇綺稱：「學生放了綠色乖乖，期待電腦運行正常，也能夠及時完成論文。」由於這些學生都從事科技領域，「乖乖」的故事因此口耳相傳，能確保機器運作良好的傳奇由此誕生。

現在，乖乖不只被放在機台上擔任「守護神」，實驗室、自動提款機、醫療機器、無線電傳輸站也能常見到乖乖蹤影。

不過，使用哪款乖乖卻受到嚴格規範。目前常見乖乖包裝有三種顏色，除了綠色包裝外之外，還有其他兩種口味。黃色包裝（五香口味）和紅色包裝（巧克力口味）。但是只有綠色的包裝可以在機器上使用，黃色和紅色都是警告的顏色。

不是有拜就乖 乖乖「神力」有禁忌

因為拜錯「顏色」造成災情的傳聞不只一樁。

例如財政部2017年為了希望報稅首日系統不要因流量過大出現塞車現象，特別祭出了「乖乖牌」，結果不但失靈，還出現當機災情，後來被眼尖網友發現國稅局「拜錯顏色」，誤用黃色乖乖。此外，彰化銀行也曾因為來不及跟乖乖公司調貨，就在網路下單橘色乖乖送客戶，結果接連爆出民眾被盜領及違法超貸的消息。時任立委盧秀燕甚至在財委會質詢時呼籲，財政部行銷時要特別注意，不要鐵齒。

此外，逾期的乖乖會失去效用，也被禁止使用。BBC報導稱，通常每年要更換兩次乖乖，時間落在農曆新年之初，以及在農曆七月中，俗稱的「鬼月」期間更換新的。而且，也別認為只要有乖乖的包裝袋存在就可以了。科技界人士稱，放在機器上的乖乖不能拿來吃，否則乖乖的保護機器的魔力就會消失。

機台守護神 科技業聯名款乖乖盤點

現今，已問世超過50年的乖乖，除了是台灣人從小吃到大的共同記憶，也成為台灣科技業的特殊習俗。對於嚴格禁止食物攜入的機房，乖乖成為可以放行的特例，甚至吸引科技大廠合作推出聯名版。

例如台積電每年皆會推出限定版的綠色乖乖，在各廠區的7-ELEVEN限量開賣，今年聯名款乖乖取名為「綠色金順乖乖」，每人最少限購2包48元、上限最多1箱12包288元，吸引員工排隊搶購，網拍平台甚至出現台積電聯名綠色乖乖轉賣資訊，一包最高喊到500元。

除了台積電乖乖，鴻海也曾推出一款神秘藍乖乖。這款特製版乖乖在2022年鴻海科技日以周邊商品形式放在大禮包當中限量推出，目前已絕版，罕見度更勝台積電聯名款。

另外，AMD執行長蘇姿丰去年6月訪台時，也曾於推特放上一張手拿印有蘇姿丰Q版人像的巨型乖乖照片，引發討論，據了解，這是AMD員工專門特製給蘇姿丰，藉此讓她體驗台灣科技業的「乖乖」文化。

聯名款話題多 出自點子王前總座

53年次的趙明，是乖乖前任總經理，2015年進入乖乖，成為該公司第一任專業經理人，電子科系畢業的他，曾經跨足許多行業，就是沒做過電子業，也是食品界的門外漢，不過，滿腦子「鬼點子」的他，將「乖乖」的刻板印象徹底翻轉，讓「乖乖」變成「不乖」！

早期乖乖重點行銷方式是「隨包附贈多元化玩具」，加上當時電視只有老三台，廣告強力放送之下，成功打響名號，產品狂銷，奠定「零食界孩子王」的不敗地位。

但在趙明的大膽創意下，讓乖乖這個傳統品牌走出新生命，例如：用喝的「乖乖椰子牛奶」、米乖乖、素乖乖；此外，他也強化品牌聯名效益，如與台積電、台亞加油站、機場捷運的包裝聯名，到初鹿鮮乳、古坑咖啡、大湖草莓、味王牛肉麵的口味跨界，還有全台首款「商圈」限定的西門町乖乖，以台灣特有的鹹酥雞和鳳梨口味，加上日文、韓文包裝，主打觀光客，以及台東熱氣球嘉年華、溪頭妖怪村等聯名款。

雖然趙明不是食品業出身，但在各行各業打滾多年，累積了豐富行銷經驗及能力，「外行人」反而能跳脫傳統食品業的框架，以不一樣的角度解讀食品市場。

乖乖充滿創意的產品，成功獲得年輕客群的青睞，趙明曾對媒體表示，乖乖的商業戰略都是針對年輕世代，運用話題行銷吸引他們購買乖乖的產品，延續這份「乖乖回憶」。

他認為「傳統行業不會消失，因為人對食品的需求永遠都在，不過品牌有可能被淘汰，一定要革新思維。」

不過，受到乖乖經營權的變動，趙明於2018年無預警離職，2019年他轉戰初鹿牧場任總經理，從食品跨足觀光休閒產業，在2023年10月底，趙明又有新的身分，成為維格餅家新興事業群總經理。

一場經營權之爭 地產大亨奪下乖乖

走過半世紀的乖乖公司，2018年底爆發經營權之爭，第二代長兄廖清輝在一場股東臨時會上發動董監改選，順利擊敗弟弟廖明輝接下董座。

會發生兄弟鬩牆，主要在於廖清輝認為，有50年歷史的乖乖，在廖明輝掌舵多年來，幾乎連年虧損；另一方面，身為乖乖大股東的張貴富，打著乖乖總裁的名義在金門競選縣議員，也讓廖清輝看不下去。

但廖清輝接手未滿一年，公司經營權卻再次易主，2019年三地開發董事長鍾嘉村入主這家老字號零食品牌，鍾家掌握乖乖過半股權，在董監事改選中拿下三席董事和一席監事，鍾嘉村接任董事長職位，乖乖公司股東結構雖異動，但包括總經理和內部經營團隊都未改變。

今年63歲的鍾嘉村是何許人？鍾嘉村2004年創立三地集團，專做南台灣的「自辦市地重劃」，靠土地重劃發跡，累積到第一桶金，後來又與人稱「海董」的前三立董事長林崑海（已逝）、年代董事長練台生，三人共同成立「三禾資產」，在南臺灣法拍市場、市地重劃區土地攻城掠地，累積出豐沛的獲利。

鍾嘉村的三地集團從10多年前，開始大量購併，從市區公車的高雄客運、連鎖加油站北基、國民零食品牌乖乖、經營國道休息站的南仁湖，組成一個橫跨營建、油品、觀光、綠能、食品、交通、運動、化工八大領域的新王國，並借殼裕豐國際上市。

鍾嘉村豪砸重金不眨眼，外界也對他的併購策略如霧裡看花，從地產跨足觀光、交通、食品，現在甚至要做起最夯的綠色能源，力拚從重劃大亨轉型為新能源大亨。