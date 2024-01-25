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高鐵春節疏運再加開8班次列車 1／27零時開賣

  • 中時即時 蔡亞樺
高鐵春節疏運再加開8班次列車，1／27零時開賣。高鐵示意圖。（本報資料照）
高鐵春節疏運再加開8班次列車，1／27零時開賣。高鐵示意圖。（本報資料照）

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再過半個月就是農曆春節，民眾紛紛規畫返鄉出遊，台灣高鐵公司今（25）日宣布，2月6日至15日為期10天春節疏運期，因旅客訂位踴躍，經檢視運能調度情形，決定再加開8班次，包括南下5班、北上3班列車，再加開車次1月27日凌晨0時起開放購票。

高鐵公司指出，春節疏運期間共加開461班次列車，包括南下246班、北上215班，總計提供1875班次列車。購買對號座車票的旅客，可預先透過高鐵企業網站首頁公告「疏運期銷售資訊」，提早規畫行程並避開「熱銷車次」集中時段，於到站前先完成購、取票。

春節疏運擴大自由座運能，假期前的南下2月7日下午1時至晚間7時、2月8日小年夜上午8時至下午5時、2月9日除夕上午9時至下午3時，以及北上2月12日（初三）下午1時至晚上8時、2月13（初四）和收假日2月14日的上午8時至晚上8時，行駛南港至台中間區間列車，均配置8節自由座車廂。

高鐵公司表示，春節疏運期間，持續於企業網站即時更新「車站人潮資訊」燈號，若該站已啟動自由座人潮管制時，則會顯示黃燈或紅燈。黃燈預估排隊等候時間將超過30分鐘、紅燈預估時間超過60分鐘。當某站出現黃、紅燈時，旅客可同步透過手機「T-EX行動購票」App，接收車站人潮管制資訊。

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