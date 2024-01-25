百貨過年衝買氣 遠百竹北、板橋大遠百精品滿萬送800元

迎接農曆新年，及緊跟在後的西洋情人節，百貨業者紛推出購物活動及節慶好禮歡度佳節，其中精品也少見在過年檔期大加碼回饋，盼刺激第一季消費、衝高2月買氣。 全台遠東百貨於2月7日至2月21日推出祥龍賀新歲檔期，百貨服飾當日累計5000元送250元、3萬元送300元，遠百App會員單筆5000元再加贈250元，同檔11店保健器材單筆5000元送500元、大家電單筆1萬元送1000元，HAPPY GO Pay獨享全館當日單筆刷5000元送200元。 另外，遠百再衝刺第一季買氣，難得祭出精品大加碼，2月7日至2月18日限定12天，凡刷卡分6期，遠百A13、台中大遠百1樓精品買萬元送500元，遠百竹北、板橋大遠百1樓精品買萬元送800元，最高回饋可送20萬元。遠百表示，因應去年基期高，過年又有出國潮、卡到西洋情人節等因素，希望透過精品加碼刺激第一季消費。 新光三越新春大檔「龍舞卡利HIGH」即日起至2月25日開跑，不限日、不限店、線上線下都可累計回饋，活動期間持指定9大銀行單卡累計滿1萬元以上回饋4％、滿6萬元以上回饋5％、滿30萬元以上回饋6％skm points點數，使用skm pay並綁定指定銀行信用卡，單筆達3000元再加碼1%，最高7%回饋。其中新光三越去年底甫開幕的Diamond Towers，推薦2024年度代表色柔和桃，Burberry即有多款柔和桃色單品，如Buberry Rose蜜桃色皮革手拿包、Buberry嫩霓虹色皮革運動鞋等，趁卡利HIGH入手享4%以上回饋。 擁有「全國精品首府」之稱的麗晶精品，2月1日至14日推出新春購物節，消費滿2萬元起即可獲贈各式精品好禮、滿百萬元再加碼贈送寶格麗香精。同時，擁有東方愛馬仕之稱的「上下Shang Xia」也將於第一季進駐麗晶精品，帶來結合東方文化及現代設計的家飾、器皿等超凡工藝商品；而響應年貨禮品需求，源起於大稻埕的「采立軒滋立燕窩」，即日起至2月底也於麗晶精品地下二樓限定快閃。