國際ISO、MAS資安標章雙加持 職災勞工個資安全好放心

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數位服務快速發展的同時，外部資訊安全威脅也日益險峻。財團法人職業災害預防及重建中心為確保服務對象個資安全及提升內部應變能力，繼2023年底通過 ISO／IEC 27001 資訊安全管理系統（Information Security Management System,ISMS）國際驗證之後，中心25日再取得經濟部推動的「行動應用App資安標章」（MAS標章），透過公正的第三方檢測實驗室進行雙重資安檢測，架構優質且安全的數位服務環境。

職災預防及重建中心表示，該中心自2022年4月揭牌成立起，便積極建置與導入ISO27001資通安全管理系統，優化內部資訊設備管理及核心系統之資安維運。

不僅如此，為了保護外部用戶資料隱私，同時提升資安風險自主管理應變力，使中心對內、對外的業務運作符合資安規範，從管理面、流程面與技術面等全面提升資安防護管控機制，因此繼去年底取得財團法人全國認證基金會（TAF）ISO 國際認證後，該中心為了即時協助職災勞工所開發的「職災守護」App，今年也順利取得「行動應用App基本資安合格證明(MAS標章)」認證，透過行動應用資安聯盟(MASA)專業合格實驗室檢測，不論是Android或iOS作業系統的安全防護，皆符合資安檢測標準。

國際 ISO、MAS資安標章雙加持職災勞工個資安全好放心「職災守護」App建構了多語言介面（繁體中文、英文、泰文、印尼文、越文）開啟GPS定位，不但可以快速查詢就近職災認可醫療機構資源與政府窗口，即時獲得最新訊息資訊之外，職災勞工亦可透過該系統提出服務申請，由專人進行一對一服務及轉介，並持續後續的個案進度追蹤。透過「職災資源」專區，除了查詢職災身分外，也提供職災相關書單使用說明及下載，方便民眾了解相關權益，歡迎民眾安心地踴躍下載使用。