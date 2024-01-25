Q版插畫創意書法 花蓮市兩款限定版春聯超搶手

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就要過新年，各縣市政府、民代都製作春聯發送給民眾沾喜氣，花蓮市公所今年再度與插畫家 Duncan合作，推出龍年獨家限定款春聯，還有日本街頭書法藝術家曾山尚幸跨刀獻字的傳統春聯，搭配市長魏嘉彥Q版人物及金龍，兩版本各有特色，即日起發送到市區45000餘家戶，魏嘉彥今早也到傳統市場拜早年，發送限定版春聯，受到歡迎。

市公所說，今年推兩款龍年春聯，聯名款由插畫家 Duncan設計，以應景的金龍為主題，戴粗框眼鏡的Duncan與金龍一起飛躍，營造「喜迎春」的主視覺，以龍年為主題，左右兩邊的應景吉祥語為龍年行大運、龍心大悅。

另一款傳統春聯，請日本街頭書法藝術家曾山尚幸以自創「Soyamax體」，書寫「龍」字，字體充滿自由奔放、筆感厚實，象徵「龍」年運當頭，福臨門戶，搭配市長魏嘉彥Q版人物手上拿著一幅「恭喜發財」的春聯拜年，版面搭配英姿勃發的金龍，色彩繽紛討喜。

Duncan表示，這次創作以生動而有氣勢金龍搭配飛躍的形象，並且文字、圖像的排版共用一個「龍年」來呈現吉祥語，希望能讓收到春聯的人感覺到市公所和他的用心，也希望收到春聯的朋友都能「龍心大悅」。

魏嘉彥表示，5年前由前市長魏嘉賢與 Duncan合作，聯名推出花蓮版限定春聯，包括金鼠、金牛、金虎、金兔等春聯，獲極大回響，十分搶手；另外這次也有幸以曾山尚幸老師如藝術般的字體，設計成一幅特色春聯，希望能陪民眾開心過龍年。

市公所行政室主任顧穎群表示，即日起將聯名春聯送達花蓮市45000餘家戶中，也可於平日上班時間，前往花蓮市公所一樓服務台索取，數量有限，送完為止。