遠東SOGO去年業績528億創新高，2024大巨蛋開目標成長1％

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遠東SOGO百貨董事長黃晴雯25日指出，受惠疫後消費大爆發，去年業績創下歷史新高達528億元，年增10％，展望今年全球總體經濟審慎看待，但台灣今年相對表現會好，主要是SOGO大巨蛋與大陸重慶遠東城兩個商場加持下，今年業績可望持續成長1％達533億元。

黃晴雯表示，去年SOGO沒有新展店，完全在既有基礎上衝高業績，也是百貨三大系統中唯一年增率超過雙位數的業者，而在改裝效益挹注下，台北三店忠孝、復興、天母店業績也首度突破300億元大關達到342億元。

展望2024，黃晴雯指出，大巨蛋「SOGO CITY」第一階段D區14家餐廳即將於今年5月開幕，部分全台首店或是台北首店，並充分運用台北市東區「夜經濟」生活圈，要讓大家耳目一新，8月則開出第二階段的C區地下街商場，屆時也會成為台灣最漂亮的地下街。

黃晴雯強調，影城則預計2025年5月開出，主體零售商場則預計明年8月營運，SOGO的品牌向上提升超乎想像。

遠東SOGO總經理汪郭鼎松表示，今年市場狀況與去年完全不同，2022年是疫情中，2023年則是疫後的爆發，2024年則會是正常年，各個大集團都要要拚真實力才會成長。

汪郭鼎松也說，今年力拚轉型、創新、開發，去年中小型店高雄店轉型，營業利益成長就超過50％，而創新方面，中大型的店不斷引進新品牌等，希望有最好的品牌滿足消費者；在開發上，則是兩岸並進，今年5月會有重慶遠東城、大巨蛋兩座商場投入營運。

在大陸市場面對的是開發商，因此，5月開幕的重慶遠東城主要會以租金收益為主，初估首年收益會在5億人民幣、約24-25億台幣;此外，大巨蛋部分SOGO CITY將先於14家大型餐廳開啟，預估全部開出業績目標至少100億元。