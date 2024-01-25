《國際產業》胡塞、美軍海上激戰！ 馬士基全面暫停行經紅海

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【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】丹麥「航海王」馬士基集團周三宣布，由於附近發生爆炸，旗下由美國子公司Maersk Line, Limited（MLL）營運的兩艘貨輪在通過葉門外的曼德海峽時被迫掉頭折返。

馬士基表示，當時這兩艘貨輪正載運美國軍方補給，並在美國海軍保護下航向紅海。兩艘船都通報看見附近發生爆炸，而美國海軍也攔截多枚飛彈，並已護送這兩艘船掉頭轉往亞丁灣。

馬士基表示，這兩艘船都加入了美國政府的「海事安全計畫」（Maritime Security Program,MSP）和「自發性複合動員協議」（Voluntary Intermodal Sealift. Agreement,VISA），因此由美國海軍艦艇護送通過曼德海峽。

MSP和VISA是美國國防部負責的項目，主要針對戰時或國家緊急狀態期間的部隊、物資與設備運輸。

馬士基表示，這些船隻與船上人員都沒有損傷，但也宣布該美國子公司的船隻將暫停行經紅海，「隨著風險升級，MLL將暫停過境該地區，直至另行通知」。

馬士基在1月5日宣布旗下貨輸無限期避開紅海，但直到周三其美國子公司MLL的船舶都是例外。

葉門胡塞（Houthi）武裝組織發言人Yahya Sarea表示，周三他們向多艘正在兩艘美國商船附近護航的美國軍艦發射彈道飛彈，雙方「激戰」兩個多小時，一艘美國軍艦被直接擊中，迫使兩艘商船折返，「儘管美國軍艦試圖攔截，但我們有幾枚導彈還是命中目標」。

一名美國官員表示，今天沒有美國軍艦或商船遭到胡塞武裝的導彈擊中。美國中央司令部則表示，周三胡塞向懸掛美國國旗的貨櫃船「馬士基底特律號」（Maersk Detroit）發射三枚反艦彈道飛彈，但沒有該船人員受傷或船體損壞的通報。