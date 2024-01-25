《百貨股》春節採買潮來了 美廉社業績看旺

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【時報記者張漢綺台北報導】春節採買商機湧現，三商家購(2945)旗下美廉社1月25日到2月15日推出凡「單筆消費滿150元，就送188元滿額折價券」等優惠活動，美廉社表示，去年底門市年菜預購啟動，銷量比往年多了2成，春節禮盒部分，也預計會帶來2成以上業績成長，可望衝高第1季業績。

進入消費者農曆年前採購年貨消費主力期，美廉社搶攻走春拜年送禮商機，美廉社指出，春節採買年貨與送禮需求商機旺，延續年菜預購熱度，再推禮盒，設置會員抗漲專區，民生商品採購促銷，還有會員優惠加價購等等，以刺激春節檔期買氣，除了實體門市外，也可於美廉社線上購物「Go美廉」線上預先挑選，再至門市取貨，部分商品還享免運優惠，持續拓展線上線下並進串聯，隨著採買商機湧現，看旺首季業績。

三商家購2023年合併營收為140.41億元，年減1%；三商家購致力優化商品結構，三商家購總經理邱光隆表示，2024年將持續品類檢討，加速差異化商品開發，優化精進商品結構，包含自有品牌、自辦進口商品，零售導入藥妝商品等，公司亦持續展店，「美廉社」今年預計擴增100家加盟店，含直營店輔導轉加盟店，「Tomod’s特美事」目標年度展店12家，並規劃開放加盟，「心樸市集」亦正式啟動連鎖展店模式，目標10家門市。