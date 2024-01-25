統一發票11、12月獎號出爐 千萬元：63603594

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年前賺大紅包！統一發票11、12月千萬獎號出爐

【中時新聞網 邱怡萱】112年11、12月月統一發票中獎獎號於今（25日）開出，千萬特別獎號為63603594，特別獎73155944，以上8位數號碼全部相同者，可分別獲得獎金1000萬與200萬。中獎領獎期間為113年2月6日至113年5月6日。

頭獎號碼3組分別為94985899、57283420、62825278，其中8位數號碼全部相同者，各得獎金20萬，末7位相同得4萬，末6位相同得1萬，末5位相同得4千，末4位相同獎金1千，末3位相同可得獎金200元。

提醒民眾上一期9月至10月的發票之中，仍有3張千萬元大獎無人領，包括22元foodpanda外送費的發票、北投榮總生活廣場43元發票以及新竹湖口文化路7-11的190元發票。領獎期限112年12月6日至113年3月5日。

財政部提醒，民眾使用載具儲存雲端發票，且沒有列印出電子發票證明聯者，可透過「財政部統一發票兌獎APP」設定領獎帳戶兌領全部獎項，並可免繳印花稅；若消費時索取電子發票證明聯或開獎後列印出中獎電子發票證明聯者，透過上述兌獎APP僅能兌領五獎、六獎、雲端發票專屬獎800元獎以及500元獎項。