台積電發威 台股上萬八 「這族群」只開心一天 15檔笑哈哈

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在台積電領軍下，台股今（25）日開高走高，盤中數度越過18,000點整數關卡，最高來到18,014.26點，收盤成功站上萬八，報18,000.62點，上漲126.79點，漲幅0.71％，成交量2,934.86億元。

晶圓雙雄一起衝，台積電上漲2.39％，收在642元，聯電上揚3.36％，收在52.3元，成交量超過17萬張，居上市個股之冠；聯發科漲幅0.75％，日月光也揚升2.24％。

高價股方面，嘉澤盤中一度攻上1,010元，然後繼無力，收在987元，川湖下跌3.94％，收在999元，沒能保住千金大位，台股只剩十千金。

AI概念股漲跌互見，宏碁、華碩、仁寶、金像電等上揚，緯創、英業達、廣達、技嘉、和碩等下挫。

前一天才因為「2024台北國際電玩展」即將開展而有好心情的遊戲類股，今天臉色大變，智冠在昨天收下漲停後，今天則被打到跌停，包括網龍、華義、大宇資、昱泉、橘子、鈊象、宇峻、辣椒等全都向下。

據業內初步統計，上市、櫃股票合計有晶彩科、海華、博磊、李洲共15檔漲停板，表現搶眼。

類股表現方面，半導體類股及電子零組件類股表現亮眼，漲幅分別為1.89％、1.12％，電機機械類股表現疲軟，下挫1.14％。

上市股、上櫃股今天成交量與漲跌幅前10名如下，僅供參考：

台股上市股有14檔5％以上漲幅，其中4檔觸及漲停，收盤漲幅前十名依序為晶彩科（3535）、海華（3694）、聯昌（2431）、jpp-KY（5284）、牧德（3563）、新日興（3376）、昆盈（2365）、東陽（1319）、勝德（3296）、大山（1615）。

今日上市有13檔股票4％以上跌幅，收盤跌幅前十名依序為東訊（2321）、星通（3025）、弘凱（5244）、創意（3443）、正達（3149）、恩德（1528）、百和興業-KY（8404）、志聖（2467）、芯鼎（6695）、洋華（3622），今日無跌停股。

上市成交量前10名個股依序為聯電（2303）、緯創（3231）、群創（3481）、英業達（2356）、宏碁（2353）、台積電（2330）、泰金寶-DR（9105）、華邦電（2344）、仁寶（2324）、海華（3694）。

上櫃有12檔9％以上漲幅，其中11檔觸及漲停，收盤漲幅前十名依序為李洲（3066）、博磊（3581）、尚立（3360）、堃昶（6265）、印鉐（8080）、倍微（6270）、安力-KY（5223）、巨虹（8084）、富晶通（3623）、研通（6229）。

今日上櫃有15檔股票有4.5％以上跌幅，其中1檔觸及跌停，收盤跌幅前十名依序為智冠（5478）、台灣銘板（6593）、元勝國際（4419）、富驛-KY（2724）、弘煜科（6482）、環天科（3499）、大宇資（6111）、新復興（4909）、易發（6425）、樂斯科（6662）。

上櫃成交量前10名個股依序為擎亞電子（8096）、新復興（4909）、振發（5426）、亞矽（6113）、安可（3615）、神盾（6462）、律勝（3354）、訊達（6140）、兆利（3548）、華盈（3520）。