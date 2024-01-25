《國際產業》雅典機場準備IPO 希臘政府可望巨資入袋

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【時報編譯張朝欽綜合外電報導】據消息人士指出，希臘將於周四啟動首次公開上市(IPO)準備工作，出售雅典機場30%股份。如果出售30%的股份，再加上公司派息，希臘政府可能獲得最多12億歐元(約13億美元)的收入。

希臘將透過對國內和國外投資人，以及現有股東，聯合發行和發售9000萬股股票，這是該國在2010~2018年債務危機之後，規模最大的一次IPO案。

希臘最大的機場運營商雅典國際機場在周三表示，公司將IPO價格區間定在每股7.0至8.2歐元之間(約合7.62美元至8.92美元)。

IPO將在1月25日至2月1日之間進行準備工作，最終定價將在該期間最後決定。

雅典機場預計2月在雅典股市正式上市，流通股比例約為19%。

據消息人士透露，希臘政府預計從該筆交易中獲得高達12億歐元的收益，以及從該公司獲得一筆鉅額的股息。

一位熟知內情人士說，雅典國際機場已經同意支付股東6.85億歐元的股息，其中有超過一半將支付給政府部門。

持有機場40%股份的AviAlliance公司同意作為基石投資人，並以高於IPO價格的溢價，進一步收購該公司10%股份。

消息人士稱，希臘政府可能透過股息、IPO和基石投資人，籌集10億歐元以上的資金。

希臘經濟相當依賴旅遊業發展，去年雅典機場運送了逾2800萬名乘客，佔希臘所有機場客流量的35%，被外界認為是獲利豐厚的企業。