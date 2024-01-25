AI供應鏈助攻商機 自貿港去年營運績效創新高

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掌握AI供應鏈新商機！交通部25日表示，六海一空自由港區掌握疫後商機，積極布建海空港智慧建設及強化招商引資，112年營運績效再創歷史新高，進出口貿易值達新台幣1.94兆元，較111年1.8兆元成長近8％。展望113年，航政司長韓振華說，當然會希望比去年再更成長，惟目前尚無法預估。他並透露，六海一空家數，從去年121家增加到今年124家，增加部分皆屬空運。

交通部說明，在空港自由港區部分，因應台商回流發展及國際電子半導體產品需求不斷提升，桃園航空自由港區已投資63億元，於112年7月新建完成及啟用4棟加值廠房，面積達3.8萬坪，更掌握AI潮流趨勢與商機，成功延攬輝達（Nvidia）、超微（AMD）等國際AI晶片大廠，透過港區事業於此設置亞太倉儲基地，另同時引進艾斯摩爾科技、九佳科技、佰進國際物流等5家新興事業，從事半導體相關設備之重整包裝及國際物流等業務，讓半導體及AI伺服器廠商供應鏈產生群聚效應發揮綜效，亦大幅提升我國空港貨量及國際運輸地位。

交通部指出，在海港自由港區部分，112年進出口貿易值將近6,000億元，其中半導體零組件及高科技設備透過海港自由港區儲轉比重超過三分之一，已達2,066億元。另配合5G、自駕車、綠能發展趨勢，於台北港南碼頭區規劃62.6公頃土地發展「智慧車輛產業園區」，並將由東立物流公司投資超過60億元，透過前店後廠利基模式及稅賦優惠，打造亞洲第一個5G智慧車輛（自駕車）、電動車加值運轉整合應用場域，可望帶動國內車輛加值、轉運、生產及研發等群聚效果，預計114年底啟用後，可創造1,270億元產值及600個就業機會。

交通部強調，為因應全球生成式人工智慧（Gen AI）技術快速崛起，產業需求朝向5G、AI、自駕車、雲端等前瞻科技領域發展，已再推出台北港物流倉儲區第二-1期49公頃及規劃新闢桃園航空第二自由港區74公頃，將鎖定高附加價值關聯產業做為招商引資對象，期待進一步帶動更多國際指標廠商進駐，為我國海空港自由港區成為全球運籌中心增添新動能。