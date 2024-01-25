波音終結對中貿易凍結 近5年來首次向陸交付737 MAX8

路透美東時間24日報導，航班數據顯示，美國飛機製造商波音公司當天向中國南航交付了自2019年3月以來的首架737 MAX客機，結束了該公司最暢銷飛機產品近5年的對中貿易凍結，同時緩解了世界上最大的兩個經濟體之間嚴重緊張的貿易關係。路透報導標題點出，這次交付是「在動盪中投下的信任票」。 飛行數據平台FlightRadar24顯示，歸屬於中國南方航空公司的一架737 MAX 8，在美東時間24日下午2點56分（北京時間25日3時56分）從華盛頓州西雅圖的波音機場起飛前往檀香山，最終目的地為中國。路透同時指出，未來的交付軌跡仍不明朗，也無法確認這是否代表波音與中國關係的真正重啟。波音方面對此次交付未予置評。 目前波音飛機，尤其是737 MAX系列客機由於接連發生安全事故而備受質疑。報導稱，在此背景下，這次交付對於波音公司來說是近來罕見的利好消息，象徵著打開了通往中國的大門。波音預計，作為當今增長最快的航空航太市場之一，到2042年，中國市場將占全球飛機需求的20％。 在此之前，吉祥航空已於去年12月底透過微博證實，在波音西雅圖交付中心接收了該公司第7架波音787-9夢想飛機。吉祥航空當時表示，「這是波音公司2019年底以來首次向中國內地航司交付寬體客機，亦是吉祥航空持續推進國際化發展道路的又一里程碑。」 此前出於對737 MAX機型安全問題的擔憂，中國這一關鍵市場對波音關閉了大門。去年底波音被曝獲得中國航空監管機構的一項關鍵批准，距離恢復對中交付737 MAX系列飛機「再近一步」。 近期，波音多個型號飛機發生安全事故。1月5日，一架波音737 MAX 9型客機在飛行途中機艙側面一處門塞脫落，導致飛機迅速失壓並緊急迫降，隨後所有同型號飛機被停飛，等待美國聯邦航空總署的安全檢查，檢查中發現該機型存在螺栓鬆動和其他製造缺陷。 1月13日，日本全日空一架波音737-800型客機的駕駛艙玻璃出現明顯裂痕。17日，美國國務卿布林肯從瑞士世界經濟論壇年會返回美國時，其乘坐的波音737客機在起飛前發生氧氣洩漏故障，不得不更換飛機。18日，美國阿特拉斯航空公司一架波音貨運飛機在邁阿密國際機場起飛後發動機出現故障，被迫緊急返航。 根據波音公司財報，截至2023年第三季，波音公司總負債1510億美元，總資產1343億美元，已資不抵債。