台南首梯1年制義務役52人入營 家長喊「加油」：很快就過去了

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

首梯1年期義務役男25日入伍，台南市約300名役男申請，首梯52名役男於官田營區入營，一早由副市長葉澤山及民政局副局長吳明熙前往永康區公所關心役男入營情形，現場不少家長、女友顯得離情依依，也有家長為孩子打氣「加油，1年很快就過去了！」

我國恢復1年兵役制度後，內政部規畫19歲未想升學的役男勾選提前入伍意願，台南市有296名役男申請，後續有後悔打算再回學校念書者取消，中央配給台南市首梯52個名額，25日入伍。台南市政府也特別指派副市長葉澤山代表到場，表達關心與勉勵。面對成為「首批」服役1年的役男，現場役男們多表示「平常心看待」，但也有人吐苦水「早幾個月出生的同學，只需要當幾個月的兵，有點無奈！」

台南市政府表示，因應役期回復1年，在辦理役男軍種抽籤時，均會請公所及軍人之友社人員加強針對新訓概況說明，當場也發放軍友服務宣導卡，役男服役期間如有問題均可提出協助，政府及軍友社均會竭力幫忙，讓役男安心、家屬放心。

而在台南永康區，今則有30名役男集中在永康區公所搭公車前往營區，葉澤山與民政局副局長吳明熙前往關心，提醒役男們注意健康，預祝軍旅生涯順利。 台南市民政局兵役科長陳龍政表示，現場因多為高中畢業生，少見有「小女友」隨行，很多護送上車的家長，仍流露依依不捨的親情，多數役男並未對延長1年兵役出現抱怨，但有役男家長反應「怎麼這麼剛好？」。

台南市兵役科表示，首梯「1年兵」役男25日入伍後，農曆過年後的2月還有一波徵召，人數預計相差無幾。2005年1月1日之後出生的役男，多數都有升大學，3年後這群人大學畢業，才是「1年兵」的最大梯次。

台南市長黃偉哲表示，面對區域安全的威嚇，政府除建立適足的防衛戰力外，並在警消及民防單位支援下，打造全方位戰力，讓國家更安全。

台南市民政局長姜淋煌表示，一年的役期並不是浪費時間，除了養成規律的生活作息，經由受訓的過程強健體魄，也能認識來自不同地區、領域的朋友，增進人際相處能力。