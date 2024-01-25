聚餐配絕美海景！ 基隆好食城開幕日曝 祭獨家餐點、半價好康

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由大成集團經營的「基隆好食城」商場，2月1日將在基隆東岸開幕，號稱是基隆最美新地標。大成副總裁韓家寅表示，相當看好北北基桃共同大生活圈的消費潛力，隨著疫情後觀光旅遊熱度高，北台灣短天數旅遊，基隆必定是首選，加上明年有近300艘航次的國際郵輪往返基隆港， 基隆好食城將成為國際遊認識台灣的第一站。

基隆好食城位於基隆港東岸旅認中心叁肆行二樓，緊鄰清朝舊名「哨船頭」也是日據時期「義重町」的港埠周邊精華地段。好食城集合七大連鎖餐飲品牌於基隆市首發，包括勝博殿、檀島香港餐廳、饗泰多、開飯川食堂、布娜飛、涮乃葉，連續4年米其林必比登推薦的華人養生湯品品牌-雙月，還有日系連鎖藥妝品牌-朼幌藥粧。

其中檀島以知名的酥皮蛋撻、各式港點及熱炒深受台港民眾歡迎，這次檀島首度進駐港都基隆開店，便運用「在地海鮮美味」推出「百花蒸釀蟹鉗」以及「啫啫吉古拉小卷」，還有使用台灣一顆生食級雞蛋製作的「窩蛋生滾牛肉粥」。檀島香港餐廳開幕同歡慶，2月1日至2月4日至門市消費，極品蛋撻45元，將推出基隆店買五送一的好康。

作為勝博殿台灣第40家分店的基隆店，不只擁有日式典雅木質調的用餐環境，更擁有基隆港海景的最佳觀賞地點，享用餐點同時還有機會觀賞到基隆市鳥鳶穿在捕魚的景象。本次勝博殿於基隆店獨家推「逸品豬排自由選御膳」，夢幻逸品桐德鳶豬、唇齒留香斯麥豬，豐盛的餐點內容搭配基隆港海景，堪稱視覺、味覺頂級饗宴，基隆店也加碼推「兒童餐獨家半價」活動，打卡即享半價。