教育部辦新型專班招外籍生留台 補2030年40萬勞動缺口

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113年全國大專校院校長會議於25日起連續兩天舉行，教育部於會間說明與經濟部共同推動的「促進國際生來台暨留實施計畫」，將於歐美與新南向國家設置海外基地，而1月底前預計於越南、印尼、菲律賓等國家設置3個海外基地，至114年則可設立5個海外基地。而配合強化移民政策，也將擴大延攬僑外生留台與留用外國技術人力，盼能在2030年補足40萬名的外國勞動力。

教育部已在去年9月公告，預計投入經費52億元推動「促進國際生來台暨留台實施計畫」，將創設海外基地，以鼓勵大專校院設置新型專班招生。

依照教育部估計，113學年約可開設116班，當中普通大學、技專校院各占一半的校數，招生名額共計2120人。最多為STEM領域93班，其次為半導體15班、金融領域8班。

技職司司長楊玉惠說明，新型專班的開班人數以30人為限，不限招生國家，不過將會以教育部駐外館推薦的學校為優先對象。

楊玉惠表示，1月底前預計完成設置3個海外基地，分別位於越南胡志明市、印尼雅加達及菲律賓馬尼拉，並另外在設有河內、泗水、宿霧等據點。獎助學金則是由國發基金提供國際生最多2年產學獎助金，並與企業提供國際生生活津貼。

楊玉惠並提到，在辦學方式上，可由校企共同招生，並由政府提供獎助金，費用包含一次性來台機票、行政等費用，另也再加上來台第1年上限新台幣10萬元的學雜費用補助，與第2年擇優補助上限10萬元學雜費，企業則提供生活津貼、實習津貼和工作機會。畢業後，可由企業聘為職員，不過至少須留台2年，不留台者，則須繳回獎補助款。

為確保學生權益，楊玉惠強調，加入計畫的合作廠商必須與學校簽約，允諾提供專班學生就學期間每人每月至少1萬元的生活津貼，實習期間給予不低於基本工資實習津貼，畢業後優先錄用。