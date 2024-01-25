《電週邊》新訂單挹注今年成長 同亨觸及漲停

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【時報記者葉時安台北報導】同亨(5490)今年營收迎接復甦年，外資相對偏多，周四挾量衝上25.45元漲停價，挑戰年初25.55元的逾半年高點，短均向上。同亨大客戶逐步恢復下單動能，加上同亨持續開發新客戶、提供新業務，去年營收觸底，今年可望迎來反彈力道。

同亨產品與服務主要為電子金融交易終端機、交易安全保護設備、電子商業系統及其解決方案。同亨去年第三季每股虧損0.53元，連續四季度虧損。同亨去年第三季營業收入5.22億元，年減55%；營業毛利1.42億元，年減66%，毛利率27%，年減9個百分點，主要受到產品銷售組合改變不同；營業淨損1.63億元，年減233%，營益率-31%，年減42個百分點；本期淨損1.59億元，虧損年減1%，累計每股虧損1.71元，相對前年同期的每股虧損1.75元緩解。

同亨表示，疫情導致備庫存應對缺芯問題，2023營運狀況面臨客戶庫存高水位，加上通膨等大環境因素，影響客戶下單動能而衝擊營運表現，不過公司新產品新客戶逐步量產，以研發周期及市場導入時間狀況，量產將發生在2024，解決方案也持續穩定的收入，預估生產交貨周期及成本將回歸正常，對產品也更具競爭力。

同亨去年前三季前五大銷售地區，美國占最大宗，比重略降至6成；日本占比大幅拉抬至14%；阿拉伯大降至2%；英國、瑞士穩健至8%。

同亨去年12月營收1.05億元，年減0.71%、月增116.99%，為年度單月最高水準；去年度營收7.67億元，年減45.36%。展望2024年，樂看通膨問題緩解，經濟轉暖，同亨執行長表示，客戶庫存水位降低，大客戶最遲在今年第一季末庫存去化，逐步恢復下單動能，帶來營運成長動能。

同亨針對新業務發展，也積極開發新的客戶群，並提供支付軟硬體以及解決方案，新產品新客戶同樣迎接營收春燕，預估去年營收觸底，今年迎來反彈動機。在積極開發新的客戶群方面，從目前主要銷售區域為北美，歐洲以及中東拓展至亞洲，南美以及非洲等地區；客戶屬性除了固守目前的營運商客戶外，也同時鎖定獨立銷售組織(ISO)及獨立軟體供應商(ISV)等客戶，拓展更寬廣的產品銷售渠道。

同亨提供支付軟硬體以及解決方案，硬體如新一代全系列Android 12智能POS終端機，系統如雲端終端機管理系統、遠端金鑰安裝系統(PCI認證)、遠端監控/偵錯系統。同亨也提供雲端支付解決方案，如行動裝置非接觸式付款的解決方案(CPoC solution)，以手機搭配認證APP，讓手機變身為讀卡機，預估完成認證後今年開始營運。

今年面臨大選年，地緣政治、中美貿易戰、兩岸議題、俄烏戰爭等問題不容小覷，同亨也表示，因應國際政經局勢，也做足相應的配套應對，以營運持續計畫BCP(Business Continuity Planning)，製造在越南、墨西哥等，降低對同亨最低衝擊。