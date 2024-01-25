今年郵輪恢復情況曝 外籍旅客估可回到疫情水準

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疫後來台靠泊郵輪快速復甦，交通部25日指出，今年郵輪靠泊將超過460艘次，可恢復至疫情前7成，進出港旅客超過80萬人次，可恢復近8成；其中外籍旅客預估可達16萬人，可恢復至疫情前水準。

交通部表示，112年國際郵輪來台靠泊327艘次，實際進出港旅客54.68萬人次，已恢復至疫情前最高峰（108年）5成，其中外籍旅客14萬人，已近疫情前9成水準。而為加速台灣郵輪市場復甦，將持續擴展港口服務與整體行銷，依目前預報資料顯示，今年郵輪靠泊將超過460艘次，可恢復至疫情前7成，進出港旅客超過80萬人次，可恢復近8成；其中外籍旅客預估可達16萬人，可恢復至疫情前水準。

航政司長韓振華補充，外籍旅客恢復較快與發展雙母港有關。至於今年郵輪靠泊目前預估恢復到疫情前7成，會持續爭取，還是以恢復疫情前水準為目標。

另交通部說，經統計今年預報資料，基隆港將靠泊270艘次、高雄港159艘次、花蓮港26艘次，相較去年均有大幅成長，並將吸引璽寶（旅行者、奧德薩號）、挪威（奮進號）、三井客船（日本丸）等3家郵輪業者之4艘郵輪掛靠澎湖港，三井客船（日本丸）預計於6月底掛靠蘇澳港，銀海郵輪（銀葉號）亦預計於114年1月靠泊臺中港，另有龐洛郵輪的卡地亞及日麗號、珊瑚探險郵輪的珊瑚地理學家等3艘探索型郵輪也會靠泊台灣，將為我國疫後郵輪市場逐步復甦開啟嶄新的局面。

交通部指出，展望今年台灣郵輪觀光發展，交通部長王國材已特別指示以今年能恢復至疫情前水準為努力目標，持續吸引郵輪靠泊台灣，並請航港局、觀光署及港務公司從加強國際行銷、全面提升港埠旅運設施、增加郵輪來台誘因等三面向分進合擊積極推動。

首先在國際行銷方面，觀光署、港務公司除持續參加大型國際郵輪展、郵輪論壇，提高台灣在國際的能見度外，航港局也積極推動郵輪跳島航程，1月22日並盛大舉辦第1屆亞洲跳島郵輪聯盟（AACA）推介會，進一步邀請韓國、日本、菲律賓，及國內相關公協會、觀光圈與地方政府，與來自全球各地的7大郵輪航商代表進行交流，以促成更多跳島郵輪航線的開發，爭取國際郵輪航商將亞洲島嶼做為靠泊目的地。

另在港埠旅運設施提升方面，港務公司已陸續完善提升基隆港、高雄港、台中港、花蓮港及蘇澳港的軟硬體設施設備，作為帶動我國郵輪市場成長的新動能，其中包括投入5.5億元經費整修高雄港蓬萊旅運中心，已於去年11月開工，預計114年底完工後，可提升通關效率及旅運服務品質，同時也投資超過8億元辦理澎湖港碼頭延建工程，將碼頭長度延建至380公尺，預計3月底前完成，將可提供15萬噸郵輪靠泊，屆時郵輪旅運中心及服務區也將開工興建，預計115年5月完工後，提供更為舒適的旅客候船空間。

在增加郵輪來台誘因方面，包括碼頭碇泊費減免、推動境外郵輪來台等相關獎補助方案亦將延續至今年，吸引郵輪航商續將台灣納入航程規劃，增加在臺靠泊艘次數。

交通部進一步表示，因去年名勝世界郵輪首度開創的高雄-香港雙母港營運模式相當成功，地中海郵輪榮耀號也於1至3月推出基隆-沖繩雙母港航程，讓旅客來台後旅遊足跡可以延伸至更多城市；此外，並有水晶、維多利亞、鳳凰冷泉等多艘郵輪於疫後首度造訪台灣，對台灣郵輪市場的發展具有實質效益。

交通部表示，將持續結合航、港、觀光各項資源，繼續努力積極向國際郵輪航商行銷推廣台灣本島與離島觀光特色，帶動台灣郵輪市場加速復甦。