酒駕男欠繳11萬 執行官入山查封驚見「世界遺產」

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【中時 袁庭堯】家住高雄茂林區的蕭姓男子積欠酒駕罰鍰及牌照稅11萬元，逾期未清繳遭移送法務部行政執行署高雄分署執行，執行人員日前前往蕭男戶籍地準備對其名下持份土地進行查封，驚見土地現址竟是台灣知名世界遺產、魯凱族石板屋。執行人員考量蕭男弱勢狀況，同意讓蕭男分期付款，蕭男迄今也依約按時繳納。

法務部行政執行署指揮轄下各執行分署於日前啟動第四波全國「強力執行滯欠酒毒駕罰鍰案件專案」，蕭姓男子積欠酒駕罰鍰及牌照稅11萬元逾期未繳遭移送。經執行人員催繳及銀行存款扣押皆無所獲後，高雄分署清查發現，蕭男名下還有3筆山區持份二分之一的土地，準備將土地辦理查封登記，進行拍賣。

由於蕭男持分的土地地處偏遠恐不易拍出，執行人員為更了解案件詳情，親自前往蕭男位於山區的戶籍地進行訪查。眾人到達現場時，驚見蕭男坐在一間石板屋前，仔細核對發現，石板屋座落的土地就是蕭男持有，但石板屋不但未辦理保存登記，門、窗皆為粗糙木作，房子裏頭幾無任何佈置，相當簡陋。

當時蕭男本人神情恍惚、目光呆滯且不知所云，執行人員便與一旁蕭男的舅舅確認，蕭男因罹患風濕、痛風等病症，不知何故神智經常混亂，因此目前無工作無固定收入只能過著清苦拮据的生活。

執行人員與家人協商結果，同意讓蕭男以分期的方式處理案件，暫且不進行拍賣程序，每月於其能力得以負荷範圍內分繳5000元，蕭男後續相當配合，已按時繳納7期。

高雄分署強調，清查過程若遇有特殊境況之弱勢義務人，仍會採取情理法兼顧的寬緩執行、協助義務人履行責任之餘，也同理其弱勢處境。適逢歲末年終尾牙、春酒期間，民眾餐敘飲酒機率大增，高雄分署強調此波酒毒駕案件執行沒有期限，也將持續強化執行力度積極執法。民眾若有經濟困難無法一次清償所欠案款，可檢具相關證明文件申請分期繳納。

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