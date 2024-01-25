加盟協會力推千品牌 萬人才進軍全球5大洲

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為爭取台灣品牌國際化發展，台灣連鎖加盟促進協會近期接連拜會經濟部國際貿易署以及商業發展研究院，以尋求專家建言並爭取政府的支持，由產官學界共同推動台灣連鎖商業服務業與國際接軌。

台灣連鎖加盟促進協會理事長吳永強表示，目前台灣有150個品牌在全球46個國家落地，台灣具備得天獨厚的地理條件與文化魅力，發展上限遠遠不僅如此，希望能夠與政府聯手，推動1,000個品牌、10,000名人才，落地全球五大洲發展。

為了達成目標，協會將與世界各國連鎖協會合作，帶領台灣品牌赴各國參展，並廣邀各國買主來參加台灣加盟展，讓台灣成為亞洲最具影響力的加盟展，同時各縣市政府也能在展覽中擺設主題館，帶動城市行銷，解決地方品牌不善行銷的痛點。

此外，作為世界連鎖加盟年會的唯一台灣代表，台灣連鎖加盟促進協會已經向世界加盟協會申請舉辦2026世界年會，讓46國會員國成員組團來台開會參展，並進行一系列的商務考察，勢必能將台灣品牌影響力進一步向國際推進。

經濟部國際貿易署署長江文若表示，台灣的連鎖商業發展非常強，國貿署近年來的政策目標就是宣傳「強大MIT製品」，協會的訴求與國貿署的工作目標完全吻合，在2026世界年會從爭取、宣傳、到舉辦階段，國貿署都將全力支持，駐外人員也可以協助邀請海外買主來台。

商業發展研究院董事長許添財認為，台北春季加盟展很有機會成為代表台灣品牌的展覽，台灣連鎖商業拓展能力甚至勝過日本，商業服務業國際化發展絕對大有可為，商研院將與台灣連鎖加盟促進協會合作，共同將台灣打造為連鎖品牌投資的國際樞紐市場之一 。