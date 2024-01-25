《科技》Xsolla艾克索拉擬擴大在台布局 助台遊戲業走向國際

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【時報記者莊丙農台北報導】全球知名遊戲支付品牌Xsolla艾克索拉大中華區總經理陳京波指出，除了ApplePay及MyCard Point外，今年更開拓街口支付及LinePay全面提升玩家支付的便捷性，超過700種的支付方式將引領台灣遊戲走向國際市場。除此之外，他也看好台灣市場，Xsolla擬擴大在台布局，將在台招募員工，並考慮在台設立辦公室。Xsolla艾克索拉參加今明兩天的2024台北國際電玩展，且是商務區最大參展廠商。

Xsolla艾克索拉總部位於美國加州，幫助開發者和發行商進行遊戲推廣、銷售和獨立發行。Xsolla艾克索拉在全球遊戲支付領域服務過諸多知名廠商，客戶遍布全球超過200個國家，全球超過1100家遊戲開發公司的2,000多款遊戲。與Epic Games、Twitch、Roblox、KRAFTON、Team17、EA、Nexters等全球主要遊戲公司都有合作關係。

陳京波指出，目前在台灣已經與台灣多家遊戲公司合作，包括智冠、華義等公司，新增街口支付及LinePay等合作廠商，讓台灣玩家有更便捷的支付方式。

除了支付外，Xsolla艾克索拉更提供全面且完善的變現策略，透過強化與玩家的直接對話，WEB商城內的遊戲裝備、貨幣，或者即時獎勵積分及超高優惠力度的支付循環，鼓勵玩家在商城內回購，並提供玩家在移動端和PC端獨家的特殊體驗，大幅提升玩家轉換率，使其收益平均增長50％以上，新增付費用戶更是高達240％以上。Xsolla艾克索拉還做到財務合規，稅務合規，根據不同地區的政策規定，提供符合國家標準的相關法規要求。

針對大陸遊戲廠商受限版號問題，陳京波指出，對遊戲業影響非常大，讓一些小型遊戲廠商必須朝海外市場發展，面對遊戲廠商對海外的玩家、環境等不熟悉問題，Xsolla除了提供這些廠商海外支付外，還能夠協助海外營運，並推廣到遊戲平台。此外，針對台灣市場，他認為，台灣遊戲廠商研發的歷史比大陸還久，現在休閒遊戲還是比大陸強，台灣仍具潛力，也希望持續拓展台灣的市場，並考慮在台設立辦公室。

目前Xsolla艾克索拉已協助破百款手機遊戲推出WEB商城，這反映手機遊戲領域將迎接重大轉變，朝跨平台整合方向邁進，更全面且專業的一站式服務，讓支付更輕鬆簡單。