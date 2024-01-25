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特斯拉毛利率差股價跌可以抄底？陸行之釋5點觀察 第3項跌破眼鏡

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特斯拉第4季EPS0.71美元低於師預期，且毛利率創低，導致盤後股價崩跌，失守200美元關卡。圖／新華社
特斯拉第4季EPS0.71美元低於師預期，且毛利率創低，導致盤後股價崩跌，失守200美元關卡。圖／新華社

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【旺得富理財網 李宗莉】美國電動車龍頭特斯拉2023年第4季財報出爐，營收251.7億美元，EPS0.71美元，低於分析師預期，且上季毛利率跌至17.6%，創2019年以來新低，導致盤後股價崩跌，失守200美元關卡。但知名半導體分析師陸行之卻認為，特斯拉每車獲利季增21%到3490美元，讓一堆認為沒獲利的人跌破眼鏡，且未來2年只靠Cybertruck等3款，沒提供具體交車目標很正常，但只要出貨成長率有2成就算不錯。

陸行之在臉書發文指出，早在2023年9月2日，率先提出「電動車手機化」的擔憂，經過近半年產業廝殺、退出與延後擴產，特斯拉今日盤後公布第4季獲利，股價暴跌超過5%，失守200美元。

但他認為，反而看到一些不錯的數據，可以跟大家分享，老實說，他覺得第4季還行、有守住，但投資人比較擔心1H24。陸行之提出5點觀察：

1.在提出一堆折扣促銷，4Q23平均單價只有季減1%，比3Q22-2Q23動輒季減3-10%好多了，15%年減也比2Q23最糟的20%好些。

2.單價只有季減1%，但4Q23全成本all in cost竟然季減3%，年減6%，是5個季度以來第2次看到成本降的比價格快，公司還說Cybertruck成本每季度都會比前季度低。

3.雖然還是年減62%，但每車獲利第4季度竟然季增21%到3490美元，之前很多人不是說會搞到沒獲利。

4.改變AI訓練算法的FSD Beta 12.1.2，市場反應似乎不錯，可以找美國朋友試試，現有車主每增1個使用者，就是1個每車獲利的增量。

5.低價EV應該會先在美國Austin廠做，然後移到墨西哥，2025量產，2026爆量，未來2年只能靠Cybertruck跟Model3、ModelY改版了，所以出貨成長率有20%就算不錯。

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