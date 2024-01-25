疑似霸凌者當選模範生 北市教育局將制定選拔指引

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台北市教育局未針對各國小制定「模範生」選拔原則，只有國高中制定「優良學生」選拔辦法，日前疑似霸凌者當選模範生，讓國小選拔規範備受討論。台北市教育局今指出，將制定國小模範生推選原則，初步規畫不要求成績，也會請學校成立委員會討論個案是否適任模範生，確切規定仍須與各校討論，屆時國小須依此制定模範生推選原則，預計113學年度實施。

根據台北市教育局資料，北市國高中訂有「選拔優良學生實施計畫」，選拔標準包含能負責任，認識自己且珍愛生命、具備自主學習能力，善用學習工具共7點，亦規範各校推選模範生時程。北市教育局副局長陳素慧指出，國小則是選「模範生」，教育局尊重各校，從未訂立明確指引。

不過，《國際橋牌社》導演汪怡昕先前驚爆台北市某國小霸凌者竟當選模範生，民進黨台北市議員林延鳳也召開記者會，痛批行政體系「官僚殺人」，校方和台北市教育局助紂為虐，引發爭議。

北市教育局事發後調查各國小選拔模範生標準，北市國小教育科長林侑融表示，各校都是正面表列模範生應有條件，例如成績、操行須達一定分數，通常由學生或老師提名，但都是學生票選。鑑於某國小疑似霸凌者被選為模範生案，北市教育局將制定國小模範生推選原則，並請各校依此訂定模範生推選辦法，再經校務會議通過，盼113學年度就能上路。

北市教育局長湯志民表指出，北市教育局將設定模範生的基本條件，但模範生是品德典範，成績絕非選拔的必要條件，學生待人處事如何、孝順與否，都是可能的選拔標準，不過仍要與各國小討論才能定案。

陳素慧強調，模範生不是完人，而是選拔出某方面足以作為同學表率的人，因此，初步規畫國小模範生推選原則將要求學校教師代表、學年主任及家長代表組成委員會，討論個案狀況、在爭議事件發生後的改變，是否能擔任模範生。